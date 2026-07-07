Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası

Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan; kısa mesafeleri, ortak tarihi ve birbirinden farklı atmosferleriyle tek tatilde üç ülke keşfetmek isteyenler için Avrupa'nın en keyifli rotalarından birini oluşturuyor. Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkânı da bu geziyi daha cazip hale getiriyor. Balkanlar'ın en güzel yanı, uzun yolculuklar gerektirmemesi.

Karadağ’ın doğal güzellikleri, Bosna-Hersek’in derin tarihi ve Sırbistan’ın canlı şehir yaşamı birbirini tamamlayan üç farklı deneyim sunuyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

EKONOMİK OLMASI CAZİP KILIYOR

Birkaç saat içinde dağlarla çevrili bir körfezden Osmanlı çarşılarına, oradan Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu canlı meydanlara ulaşabilirsiniz. Her ülke farklı bir kimliğe sahip olsa da misafirperverlik, güçlü mutfak kültürü ve tarih ortak paydada buluşuyor. Bu rota yalnızca şehir gezisi sunmuyor. Adriyatik kıyıları, UNESCO mirası tarihi kentler, köprüler, kaleler, manastırlar ve yemyeşil vadiler aynı yolculuğun parçaları oluyor. Üstelik Avrupa'nın birçok popüler destinasyonuna göre daha ekonomik olması da Balkanlar'ı öne çıkarıyor.