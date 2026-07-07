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Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası

Eğer Avrupa’yı farklı bir pencereden keşfetmek istiyorsanız, Balkanlar size yalnızca yeni şehirler değil; ortak geçmişin izlerini, samimi insanları ve unutulmayacak anıları da armağan edecektir. Sabah Adriyatik kıyısında denize karşı kahvenizi içebilir, öğleden sonra Osmanlı’nın izlerini taşıyan tarihi bir köprüde yürüyebilir, akşam ise Balkan müzikleri eşliğinde hareketli bir şehirde günü tamamlayabilirsiniz.

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Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası

Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan; kısa mesafeleri, ortak tarihi ve birbirinden farklı atmosferleriyle tek tatilde üç ülke keşfetmek isteyenler için Avrupa'nın en keyifli rotalarından birini oluşturuyor. Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkânı da bu geziyi daha cazip hale getiriyor.
Balkanlar'ın en güzel yanı, uzun yolculuklar gerektirmemesi.

Karadağ’ın doğal güzellikleri, Bosna-Hersek’in derin tarihi ve Sırbistan’ın canlı şehir yaşamı birbirini tamamlayan üç farklı deneyim sunuyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Karadağ’ın doğal güzellikleri, Bosna-Hersek’in derin tarihi ve Sırbistan’ın canlı şehir yaşamı birbirini tamamlayan üç farklı deneyim sunuyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

EKONOMİK OLMASI CAZİP KILIYOR

Birkaç saat içinde dağlarla çevrili bir körfezden Osmanlı çarşılarına, oradan Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu canlı meydanlara ulaşabilirsiniz. Her ülke farklı bir kimliğe sahip olsa da misafirperverlik, güçlü mutfak kültürü ve tarih ortak paydada buluşuyor. Bu rota yalnızca şehir gezisi sunmuyor. Adriyatik kıyıları, UNESCO mirası tarihi kentler, köprüler, kaleler, manastırlar ve yemyeşil vadiler aynı yolculuğun parçaları oluyor. Üstelik Avrupa'nın birçok popüler destinasyonuna göre daha ekonomik olması da Balkanlar'ı öne çıkarıyor.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-3

BALKANLAR HAKKINDA 10 ŞAŞIRTICI BİLGİ

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-4 Üç ülke arasında kara yoluyla ulaşım oldukça kolaydır.
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-5 Kotor Körfezi, Avrupa'nın en etkileyici doğal limanlarından biridir.
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-6 Mostar Köprüsü UNESCO Dünya Mirası listesindedir.
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-7 Saraybosna farklı dinlerin ibadethanelerini aynı bölgede buluşturur.
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-8 Belgrad Avrupa'nın en hareketli gece hayatlarından birine sahiptir.
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-9 Osmanlı mutfağının izleri hâlâ güçlü şekilde hissedilir.
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-10 Kahve kültürü günlük yaşamın önemli bir parçasıdır.
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-11 Bölge, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-12 Yerel halk Türk turistlere karşı genellikle sıcak ve misafirperverdir.
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-13 Avrupa standartlarında hizmete rağmen fiyatlar görece uygundur.

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-4

NEDEN BALKAN RÜYASI?

Tek tatilde üç farklı ülke görebilirsiniz. Osmanlı mirasını Avrupa'nın kalbinde keşfedebilirsiniz. Adriyatik kıyıları ile tarihi şehirleri aynı rotada yaşayabilirsiniz. Avrupa'nın en ekonomik gezi rotalarından biridir. Kültür, doğa ve gastronomiyi aynı yolculukta buluşturur.

NASIL GİDİLİR?

İstanbul'dan Podgorica, Saraybosna ve Belgrad'a direkt uçuşlar bulunuyor.
Türk vatandaşları üç ülkeye de vizesiz giriş yapabiliyor.
En keyifli yöntem araç kiralayarak ülkeler arasında kara yoluyla seyahat etmek.

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-5

İdeal gezi süresi: 8–10 gün

Editörün pusulası: En iyi dönem: Mayıs–Haziran, Eylül–Ekim

En iyi kare: Kotor eski kenti, Mostar Köprüsü ve Kalemegdan

Mutlaka tadın: Cevapi, börek, Pljeskavica, deniz ürünleri Kimler için? Avrupa'yı ilk kez keşfedecekler, tarih meraklıları, fotoğraf tutkunları ve çiftler.

9 GÜNDE BALKAN RÜYASI

1–3. GÜN: KOTOR VE BUDVA
4–6. GÜN: MOSTAR VE SARAYBOSNA
7–9. GÜN: BELGRAD

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-6


BALKANLAR'I KİMLER SEVER?

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-7Tarih meraklıları
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-8 Fotoğraf tutkunları
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-9 Gastronomi severler
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-10 Çiftler
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-11 Aileler
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-12 Yol gezilerini sevenler
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-13 Lüks resort tatili arayanlar

INSTAGRAM'IN EN GÜZEL BALKAN KARELERİ

  • Sveti Stefan Kasabası
  • Mostar Köprüsü
  • Başçarşı
  • Kalemegdan

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-7

TURİSTLERİN EN ÇOK YAPTIĞI HATALAR

  • Üç ülkeyi çok kısa sürede gezmeye çalışmak.
  • Sadece başkentlere odaklanmak.
  • Adriyatik kıyılarına yeterli zaman ayırmamak.
  • Yerel mutfağı denememek.
  • Araç kiralamaktan çekinmek.
  • Yaz sezonunda konaklamayı son ana bırakmak.

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-8

BALKANLAR PAHALI MI?

  • Otel: 70–140 dolar
  • Öğle yemeği: 8–15 dolar
  • Akşam yemeği: 15–30 dolar
  • Kahve: 2–4 dolar
  • Araç kiralama: 35–60 dolar/gün

NOT: Avrupa'nın batısına göre konaklama ve yeme-içme belirgin şekilde daha ekonomiktir.

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-9

MUTLAKA TADILMASI GEREKEN 10 LEZZET

Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-10 Cevapi (Izgara köfte)
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-11 Boşnak böreği (Etli, peynirli veya ıspanaklı)
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-12 Begova Çorbası
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-13 Pljeskavica (Dana veya karışık etten hazırlanmış Balkan köftesi)
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-14 Kaymak
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-15 Ajvar (Közlenmiş kırmızı biber ezmesi)
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-16 Kaçamak (Mısır unuyla hazırlanan geleneksel yemek)
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-17 Tufahija (Ceviz dolgulu elmalı tatlı)
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-18 Trileçe
Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-19 Palacinka (Balkan usulü ince krep)

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Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-21 Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-22 Tek solukta üç ülke üç kültür: Balkanlar'da vizesiz keşif rotası-23

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