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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdü. İsrail saldırıda 80 ton bomba kullanırken, Al Arabiya, Hasan Nasrallah’a gerçekleştirilen suikast operasyonunun simülasyonunu yayınladı. İşte o video...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 12:22 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 12:27
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın suikastının simülasyonu yayınladı

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Lübnan Hizbullahı, liderleri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah (AA)Ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah (AA)

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Nasrallah dışındaki isimlere yer verilmedi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı (TAKVİM.COM.TR)Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı (TAKVİM.COM.TR)

"İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğine" dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın mensuplarına da "davalarına bağlı kalmaları" çağrısı yapıldı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladıHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı

80 TON BOMBA ATILDI

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Nasrallah'ın Hizbullah'ın yeraltı karargahında öldürüldüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasrallah, Beyrut'un güney banliyösündeki karargahta 80 ton bombanın atıldığı saldırıda öldü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladıHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı

SALDIRININ SİMÜLASYONU YAYINLADI

Al Arabiya, Hasan Nasrallah'a gerçekleştirilen suikast operasyonunun simülasyonunu yayınladı.

İşte o video:


Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı




NASRALLAH KİMDİR?

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi.

Nasrallah, ülkenin güneyinde yer alan Sur kenti sakini babasının iş bulmak için geldiği Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde doğdu.

Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladıHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı
Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki "havza" diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.

İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı.

Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Orta Doğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.

Hamasetli konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladıHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı

Ancak 2011'de patlak veren Suriye devriminin bastırılmasında Hizbullah'ın Beşşar Esed rejiminin yanında yer almasının ardından Nasrallah bu popülerliğini büyük oranda kaybetti.

Hizbullah, İran'ın desteklediği diğer silahlı hareketlerle birlikte, Esed rejiminin Suriye'de devrimcilere karşı başlattığı savaşa katılmak suretiyle Suriye'nin birçok kasaba ve şehrinde katliamlar gerçekleştirerek milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesine katkıda bulundu. Bu da Hizbullah'a, onun yönetimine ve özellikle de Nasrallah'a ciddi eleştirilerin yöneltilmesine neden oldu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladıHizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın suikastının simülasyonu yayınladı

Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.

Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin'e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.

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