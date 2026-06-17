Müfettiş raporları sızdı: Epstein’ın ölmeden 3 intihar girişimi! Gardiyanlar gülüp geçmiş
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein’ın hücresindeki ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıkan müfettiş raporları, Epstein’ın ölümünden önce en az üç kez intihar girişiminde bulunduğunu, hücresinde gizli ilmekler sakladığını ve gardiyanların gelen uyarılara "gülüp geçtiğini" ortaya koydu. Bir yandan Epstein'ın öldürülme ihtimali üzerinde durulurken diğer yandan ise gelen yeni detaylar milyarder pedofilinin defalarca kendisini öldürmeye çalıştığını işaret ediyor.
Hızlı Özet Göster
- Jeffrey Epstein'ın ölümünden önce en az üç kez intihar girişiminde bulunduğu ve hücresinde yasaklı malzemeler sakladığı tespit edildi.
- Gardiyanların Epstein'ın intihar eğilimi konusunda defalarca uyarıldığı ancak bu uyarıların ciddiye alınmadığı iddia ediliyor.
- Eski hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'ın intihar hazırlıkları yaptığını ve gardiyanlara bu durumu bildirdiğini söyledi.
- Epstein, ölümünden üç hafta önce boynuna kumaş bağlayarak intihar girişiminde bulunmuş ancak bu olayın intihar olduğu daha sonra kesinleşmişti.
- Epstein'ın hücresinde ölümünden sonra çok sayıda yasaklı çarşaf, ilmek ve turuncu kumaş parçaları bulundu.
Pedofili finansörü Jeffrey Epstsein'ın 2019'da, kaldığı hapishane hücresindeki şüpheli intiharıyla ilgili yeni ifadeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
EN AZ ÜÇ İNTİHAR GİRİŞİMİ
Yeni bir soruşturma raporuna göre, yargılanmayı bekleyen Epstein'ın, ölümünden önce en az üç kez intihar girişiminde bulunduğu ve hücresinde çok sayıda el yapımı ilmek ile yasaklı kumaş parçaları sakladığı belirlendi.
GARDİYANLAR DEFALARCA UYARILDI
New York Times ve The Sun tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre, Epstein'ın intihar eğilimine ve hücresindeki hazırlıklarına dair gardiyanların defalarca uyarıldığı ancak bu uyarıların ciddiye alınmadığı iddia ediliyor.
"BİR İLMEK NASIL ATILIR?"
Epstein ile bir dönem aynı hücreyi paylaşan eski NYPD polisi ve hükümlü katil Nicholas Tartaglione, müfettişlere verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Tartaglione, bir hakimin kefalet talebini reddetmesinden kısa bir süre sonra, yani Epstein'ın hapse girmesinin henüz 13. gününde Epstein'ın kendisine doğrudan "Bir ilmek nasıl yapılır?" diye sorduğunu aktardı.
Eski polis memuru, sonraki günlerde Epstein'ı iki kez intihar hazırlığı yaparken yakaladığını söyledi. İlk olayda Epstein'ın yatak çarşafını hücre penceresindeki parmaklığa bağladığını gören Tartaglione, ikinci olayda ise karanlık hücrede şüpheli hareketler sergileyen Epstein'ın yatağının altına gizlenmiş bir ilmek bulduğunu belirtti.
GARDİYANLAR UYARILARA GÜLÜP GEÇMİŞ
Tartaglione, Epstein'ın bu hazırlıklarını ve intihar etme niyetini hapishane gardiyanlarına bildirdiğini ancak görevlilerin bu uyarıları ciddiye almayarak kendisiyle alay ettiğini ve duruma gülüp geçtiklerini iddia etti. Epstein ile aynı blokta kalan Peter Bright isimli başka bir mahkum da Tartaglione'nin bu uyarıları ölüm olayından önce kendisine anlattığını doğruladı.
ÖLÜMÜNDEN ÜÇ HAFTA ÖNCE DE DENEMİŞTİ
22 Temmuz 2019'da, yani ölümünden yaklaşık üç hafta önce, Tartaglione hücre arkadaşı Epstein'ı boynuna turuncu bir kumaş bağlanmış halde yerde hareketsiz yatarken buldu. Hastaneye kaldırılan Epstein, ilk başta gardiyanlara hücre arkadaşının kendisine saldırdığını iddia etmişti. Ancak hapishane içinde yapılan kapsamlı iç soruşturmada olayın bir intihar girişimi olduğu kesinleşti.
HÜCRESİNDEN İLMEKLER ÇIKTI
10 Ağustos 2019 sabahı Epstein hücresinde ölü bulunduğunda, olay yeri inceleme ekipleri hücrede, Epstein'ın bulundurması kesinlikle yasak olan çok sayıda çarşaf, çarşaflardan kesilerek hazırlanmış birden fazla hazır ilmek ve asılma ipi yapımında kullanılmak üzere şeritler haline getirilmiş turuncu kumaş parçaları bulundu.
Resma makamlar Epstein'ın ölümünü asılarak intihar etme olarak kayıtlara geçirse de son raporlar ve hücredeki ihmaller zinciri, Epstein'ın ölümüne göz yumulduğu yönündeki şüpheleri ve komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. Soruşturma, federal hapishanedeki güvenlik zaafiyetlerini ve gardiyanların ihmallerini bir kez daha gözler önüne serdi.