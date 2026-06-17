Müfettiş raporları sızdı: Epstein’ın ölmeden 3 intihar girişimi! Gardiyanlar gülüp geçmiş

Epstein, ölümünden üç hafta önce boynuna kumaş bağlayarak intihar girişiminde bulunmuş ancak bu olayın intihar olduğu daha sonra kesinleşmişti.

Eski hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'ın intihar hazırlıkları yaptığını ve gardiyanlara bu durumu bildirdiğini söyledi.

Gardiyanların Epstein'ın intihar eğilimi konusunda defalarca uyarıldığı ancak bu uyarıların ciddiye alınmadığı iddia ediliyor.

Jeffrey Epstein'ın ölümünden önce en az üç kez intihar girişiminde bulunduğu ve hücresinde yasaklı malzemeler sakladığı tespit edildi.

New York Times ve The Sun tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre, Epstein'ın intihar eğilimine ve hücresindeki hazırlıklarına dair gardiyanların defalarca uyarıldığı ancak bu uyarıların ciddiye alınmadığı iddia ediliyor.

Yeni bir soruşturma raporuna göre, yargılanmayı bekleyen Epstein'ın, ölümünden önce en az üç kez intihar girişiminde bulunduğu ve hücresinde çok sayıda el yapımı ilmek ile yasaklı kumaş parçaları sakladığı belirlendi.

Epstein'ın hücresinde bulunan kumaş parçaları

"BİR İLMEK NASIL ATILIR?"

Epstein ile bir dönem aynı hücreyi paylaşan eski NYPD polisi ve hükümlü katil Nicholas Tartaglione, müfettişlere verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. Tartaglione, bir hakimin kefalet talebini reddetmesinden kısa bir süre sonra, yani Epstein'ın hapse girmesinin henüz 13. gününde Epstein'ın kendisine doğrudan "Bir ilmek nasıl yapılır?" diye sorduğunu aktardı.

Eski polis memuru, sonraki günlerde Epstein'ı iki kez intihar hazırlığı yaparken yakaladığını söyledi. İlk olayda Epstein'ın yatak çarşafını hücre penceresindeki parmaklığa bağladığını gören Tartaglione, ikinci olayda ise karanlık hücrede şüpheli hareketler sergileyen Epstein'ın yatağının altına gizlenmiş bir ilmek bulduğunu belirtti.

GARDİYANLAR UYARILARA GÜLÜP GEÇMİŞ

Tartaglione, Epstein'ın bu hazırlıklarını ve intihar etme niyetini hapishane gardiyanlarına bildirdiğini ancak görevlilerin bu uyarıları ciddiye almayarak kendisiyle alay ettiğini ve duruma gülüp geçtiklerini iddia etti. Epstein ile aynı blokta kalan Peter Bright isimli başka bir mahkum da Tartaglione'nin bu uyarıları ölüm olayından önce kendisine anlattığını doğruladı.