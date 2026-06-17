Batı desteğini çekti! İran mutabakatı Netanyahu'nun siyasi hayatının sonu

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Shikli, Türkiye ve diğer ülkelerle oluşan yeni eksenden endişe duyduğunu ifade etti.

Haaretz gazetesi, anlaşmayı İsrail için stratejik bir başarısızlık olarak nitelendirdi.

ABD ile İran'ın yaptığı anlaşmanın ardından İsrail'de deprem etkisine yol açtı. ABD'de ve Avrupa'da İsrail karşıtı sesler yükselirken Netanyahu'nun ise İran anlaşması dolayısıyla siyasi hayatının bittiği konuşuluyor.

Netanyahu ve Trump, Fotoğraflar: Takvim, Reuters, DHA

"NETANYAHU'NUN SİYASİ HAYATI BİTTİ"

ABD'li gazeteci, Washington-Tahran hattındaki anlaşmanın ardından eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile New York'un ünlü kültür merkezi 92NY (92nd Street Y) bünyesinde düzenlenen Recanati-Kaplan Talks serisi kapsamında yaptığı röportajda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi hayatının bittiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"İsrail'deki gazeteci bir arkadaşımdan bir mesaj aldım. Bana şunu yazmış: 'Eğer ABD ile İran arasında (şu an yürütülen diplomatik süreçlerde) bir mutabakat sağlanırsa, bu durum büyük bir olasılıkla Netanyahu'nun siyasi hayatının sonu anlamına gelir. Dedi ki: Bu mutabakat, Bibi'nin sonu demektir.' Çünkü onun tüm siyasi varlığı ve stratejisi bu gerilim üzerine kurulu."

Trump dün Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Ayrıca "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile harika ilişkim var ama artık Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda." şeklinde konuştu.



HAARETZ: İRAN KAZANDI, İSRAİL DEVRE DIŞI BIRAKILDI

İsrail basını da Tel Aviv'in Washington tarafından saf dışı bırakıldığına dikkat çekiyor. ABD ile İran'ın hemfikir olduğu mutabakatın İsrail için "muazzam bir stratejik başarısızlık" olduğunu yazan Haaretz gazetesi 28 Şubat'tan bu yana devam eden İran savaşında galibin Tahran olduğunu belirtti.

Anlaşmanın iç yüzüne dikkat çeken Haaretz, "İran şartları belirledi, Trump boyun eğdi, İsrail devre dışı bırakıldı" dedi. ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ABD'nin sınırlarının bir yansıması ve İran yönetiminin başarılı bir hamlesi olduğunu vurgulayan Haaretz, "İran, müzakerelere sadece askeri yeteneklerine ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne dayanmayan güçlü bir konumdan giriyor. Arap ülkelerinin koruyucu kalkanıyla çevrili olarak geliyor." dedi.

"İRAN MASAYA KORKMADAN OTURACAK"

ABD gazetesi The Wall Street Journal ise İran'ın müzakere masasına "korkmadan" oturacağını yazdı ve "Bu kez İranlılar masaya değerli bir bilgiyle gelecekler: Amerikalıların onlara yöneltebileceği en kötü saldırılara bile dayanabileceklerini biliyorlar." ifadelerini kullandı.