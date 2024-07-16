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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti | Kazanan partide anlaşmazlık | Fransa'yı neler bekliyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçime gidip mağlup olmasının ardından Başbakan Gabriel Attal'ın istifasını kabul etti. Cumhurbaşkanlığının ayrıca cumhuriyetçilere 'miting' çağrısında bulunması aşırı sağcıların tepkisine yol açtı. Seçimi kazanan Sol İttifak'ın üyeleri arasında ise tek aday belirleme konusunda anlaşmazlık sürüyor.

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 20:28 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 20:42
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Attal’ın istifasını kabul etti | Kazanan partide anlaşmazlık | Fransa’yı neler bekliyor?

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iktidar kanadının mağlubiyetle tamamladığı erken genel seçimlerin ardından Başbakan Gabriel Attal ve kabinesinin istifasını kabul etti.

Fransa Başbakanı Gabriel AttalFransa Başbakanı Gabriel Attal

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİNDE KRİTİK TOPLANTI

Fransa'da iktidarın kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının 30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçimlerdeki mağlubiyetinin ardından, Macron'un kabinesi ilk kez Bakanlar Kurulu için Élysée Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.

Macron liderliğindeki toplantının ardından Attal'ın istifasının cumhurbaşkanı tarafından bu akşam kabul edeceği gündeme oturdu.

''YENİ HÜKÜMETE KADAR DEVAM EDECEK''

Élysée Sarayı bir basın bülteni yayınlayarak "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gabriel Attal'ın sunmuş olduğu hükümetin istifasını bugün kabul etti." ifadesini kullandı. Duyuruda Attal ve hükümetin diğer üyelerinin yeni bir hükümet atanana kadar ülkenin genel işlerini yürütmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, bu sürecin bir an önce tamamlanması için, cumhuriyet yanlısı siyasi güçlerin Fransız halkına hizmet eden proje ve adımlar konusunda birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Macron'un attığı bu adımla, erken genel seçimlerde milletvekili seçilen 17 Bakan, yasama faaliyetlerine katılabilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Attal ve kabinesinin istifasını, 18 Temmuz'da düzenlenecek yeni Meclisin ilk Genel Kurulu'ndan 2 gün önce kabul etmesi dikkati çekti.

CUMHURİYETÇİLERDEN MİTİNG ÇAĞRISINA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı ayrıca "cumhuriyetçi güçlere" "miting düzenlemeye" çağrıda bulundu. NFP'nin Meclis'te "cumhuriyetçilerin barikat kurması" çağrısında bulunan mektubunun ardından Marine Le Pen ve Eric Ciotti, "demokrasinin reddini" kınayarak tepki gösterdiler.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronFransa Başbakanı Gabriel Attal - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

MACRON ULUSAL MECLİS'İ FESHETMİŞTİ

İktidar partisi Rönesans'ın 6-9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, Macron 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i feshederek ülkeyi erken seçim sürecine soktu.

1 aydan kısa bir sürede düzenlenen genel seçimlerde, 5 yıl boyunca görev alacak yeni 577 milletvekili adayı belirlendi ancak herhangi bir parti veya ittifak Meclis'te salt çoğunluğu sağlamak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

Seçim sürecinde anketlerin başta gösterdiği aşırı sağ ittifakı yarışı ikinci sırada, solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin arkasında bitirdi.

SEÇİMDE SÜRPRİZ SONUÇ: SOL İTTİFAK

Solun beklenmedik galibiyetiyle sonuçlanan seçimde, iktidar kanadı bir önceki 2022 genel seçimlerine göre 90 kadar milletvekilini kaybederek, seçimde üçüncü sıraya yerleşti.

Attal, genel seçimlerin ikinci turunun sonuçları açıklandıktan sonra 7 Temmuz akşamı başbakanlık ofisinde yaptığı konuşmada, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Ertesi gün Macron'a istifasını sunacağını belirten Attal, bu sözünü tutmuştu.

Macron, 8 Temmuz'da istifasını reddettiği Attal'ın "ülkenin istikrarı" için görevine "şimdilik" devam etmesini istemişti.

SEÇİMİ KAZANAN SOL İTTİFAKTA ANLAŞMAZLIK

Seçime Yeni Halk Cephesi adı altındaki sol ittifakla katılan 4 solcu ve çevreci parti ise 1 haftaya aşkın süredir devam eden müzakerelerde henüz ortak başbakan adayı üzerinde anlaşamadı.

Solcu ittifakının farklı partileri, Huguette Bello ve Laurence Tubiana gibi kadın başbakan aday isimlerini öne sürse de, Bello'nun adaylığına Sosyalist Partisi (PS) karşı çıktı.

Aynı ittifakın ortaklarından aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin de Tubiana ismine sıcak bakmamasıyla, seçimin galibi Yeni Halk Cephesi'nde ortak başbakan adayı arayışı için yapılan müzakerelerde henüz bir neticeye varılamadı.

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