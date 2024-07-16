Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , iktidar kanadının mağlubiyetle tamamladığı erken genel seçimlerin ardından Başbakan Gabriel Attal ve kabinesinin istifasını kabul etti.

Macron liderliğindeki toplantının ardından Attal'ın istifasının cumhurbaşkanı tarafından bu akşam kabul edeceği gündeme oturdu.

Fransa'da iktidarın kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının 30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçimlerdeki mağlubiyetinin ardından, Macron'un kabinesi ilk kez Bakanlar Kurulu için Élysée Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.

''YENİ HÜKÜMETE KADAR DEVAM EDECEK''

Élysée Sarayı bir basın bülteni yayınlayarak "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gabriel Attal'ın sunmuş olduğu hükümetin istifasını bugün kabul etti." ifadesini kullandı. Duyuruda Attal ve hükümetin diğer üyelerinin yeni bir hükümet atanana kadar ülkenin genel işlerini yürütmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, bu sürecin bir an önce tamamlanması için, cumhuriyet yanlısı siyasi güçlerin Fransız halkına hizmet eden proje ve adımlar konusunda birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

Macron'un attığı bu adımla, erken genel seçimlerde milletvekili seçilen 17 Bakan, yasama faaliyetlerine katılabilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Attal ve kabinesinin istifasını, 18 Temmuz'da düzenlenecek yeni Meclisin ilk Genel Kurulu'ndan 2 gün önce kabul etmesi dikkati çekti.