SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Başkan Erdoğan'dan "NATO savaşın tarafı olmasın" uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz"

Türkiye'nin Rusya - Ukrayna meselesindeki itidalli, ilkeli ve barış yanlısı tutumu sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi "NATO savaşın tarafı olmasın. Adil bir barışın kaybedeni olmaz" vurgusu yaptı. Ancak ABD, İngiltere ve Batı yangını körüklemekten geri durmadı. ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 'tarihi destek' sağlayacaklarını duyurdu. İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Keir Starmer ise İngiltere menşeili füzelerin Rusya'nın içine yapılacak saldırılarda kullanılabileceğini ilan etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:56 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:56
Başkan Erdoğan’dan NATO savaşın tarafı olmasın uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: Ukrayna’ya tarihi destek vereceğiz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 2 buçuk yılı aşkın bir zaman dilimi geride kalırken, ABD ve Batı bölgedeki yangını körüklemekten geri durmuyor.

Türkiye ise çatışmaların başından bu yana her iki ülke ile diyaloğunu koruyarak 'barış' diplomasisi yürüttü. Moskova ve Kiev temsilcilerini İstanbul'da masaya bile oturttu.




PUTİN 'İSTANBUL' DEDİ... ANLAŞMALAR HALA MASADA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Anlaşmaları'nın hala masada olduğunu ve barış müzakereleri için temel oluşturabileceğini söyledi.

Ankara'nın Ukrayna krizinin çözümüne dair bir barış platformu önermesine de Kremlin yeşil ışık yaktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "NATO SAVAŞIN TARAFI OLMASIN" VURGUSU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Washington'daki NATO Zirvesi öncesi "NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi" uyarısında bulundu.

Erdoğan, "Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan bağlılığı ve desteği herkesin malumudur. Ukrayna'yı desteklemek için atılacak adımları tasarlarken NATO'nun savaşın tarafı haline getirilmemesi yönündeki ilkeli duruşumuzu da muhafaza ediyoruz. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağını ilk günden beri ifade ettik. Bu uğurda İstanbul süreci başta olmak üzere önce ateşkesi temin, ardından da kalıcı barışa giden yolu açmak için elimizi başından itibaren taşın altına koyduk. Silahların konuştuğu, kan döküldüğü ve can kaybının yaşandığı her gün bizim ne kadar isabetli bir yerde durduğumuzu göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.



ABD SAVAŞI KÖRÜKLÜYOR... "UKRAYNA'YA TARİHİ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

ABD'den ise Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı daha da şiddetlendirme peşinde.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin ilk gününde yaptığı konuşmada, Rusya'nın işgal girişimine karşı Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini içeren "tarihi önemde bir destek" sağlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ukrayna'ya hava savunması için tarihi önemde bir destek sağlayacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" belirterek "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna özellikle bizim ortak desteğimiz sayesinde Putin'i durduracaktır" ifadelerini kullandı.



İNGİLTERE'DE UKRAYNA'YA: FÜZELERİMİZİ RUSYA'YA SALDIRIDA KULLANABİLİRSİNİZ

Gelelim İngiltere'ye...

İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Keir Starmer, NATO Zirvesi'nin "Rusya'ya karşı kararlılığı güçlendirmek için bir şans" olduğu dile getirerek Ukrayna'dan yana saf tuttu.

Starmer, Ukrayna'nın elindeki İngiltere menşeili füzelerin Rusya'nın içine yapılacak saldırılarda kullanılabileceğini ilan etti.




NATO ZİRVESİ İLE EŞ GÜDÜMLÜ KİEV'E DÜŞEN FÜZELER

Öte yandan 'Ukrayna' gündemli NATO Zirvesi ile eş güdümlü olarak çatışmalar şiddetlenirken Kiev'e peşi sıra füzeler düştü. Rusya tarafı saldırıyı kabullenmedi, Ukrayna'nın kendi hava savunma sisteminden seken füzelerin Kiev'e düştüğünü öne sürdü.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ndeki temaslarına başladı
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
Türk Telekom
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal: Yolcuların eşyalarını çaldılar
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Fazıl Say güvenliği hiçe sayıp duvarları yıkmıştı! Yeni skandal ortaya çıktı! Belediye ile bir olup komşularını kandırmış
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Bülent Cihantimur’dan televizyon programı skandalı! Oğuz Murat Aci’nin ailesi kanal sahibini buldu I Ünlü iş kadınına çağrı: İzin vermeyin
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valileri değişti
Sosyal destekler güncellendi: Yaşlıya, engelliye, hastaya, evde yakınına bakana ne ödenecek? İşte yeni tutarlar...
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak
Bodrum’da orman yangını! 2024 yılının en ciddi yangınlarındandı Kontrol altına alındı
SON DAKİKA