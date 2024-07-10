Başkan Erdoğan'dan "NATO savaşın tarafı olmasın" uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz"

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 2 buçuk yılı aşkın bir zaman dilimi geride kalırken, ABD ve Batı bölgedeki yangını körüklemekten geri durmuyor.



Türkiye ise çatışmaların başından bu yana her iki ülke ile diyaloğunu koruyarak 'barış' diplomasisi yürüttü. Moskova ve Kiev temsilcilerini İstanbul'da masaya bile oturttu.







PUTİN 'İSTANBUL' DEDİ... ANLAŞMALAR HALA MASADA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Anlaşmaları'nın hala masada olduğunu ve barış müzakereleri için temel oluşturabileceğini söyledi.



Ankara'nın Ukrayna krizinin çözümüne dair bir barış platformu önermesine de Kremlin yeşil ışık yaktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Elbette müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmedik. Aksine tüm ilgili tarafların katılımıyla müzakerelerin yapılmasından yanaydık. Böyle bir platform olsaydı iyi olurdu" dedi.