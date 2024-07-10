Başkan Erdoğan'dan "NATO savaşın tarafı olmasın" uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: "Ukrayna'ya tarihi destek vereceğiz"

ABD SAVAŞI KÖRÜKLÜYOR... "UKRAYNA'YA TARİHİ DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"
ABD'den ise Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşı daha da şiddetlendirme peşinde.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin ilk gününde yaptığı konuşmada, Rusya'nın işgal girişimine karşı Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini içeren "tarihi önemde bir destek" sağlayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Ukrayna'ya hava savunması için tarihi önemde bir destek sağlayacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak"
Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" belirterek "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna özellikle bizim ortak desteğimiz sayesinde Putin'i durduracaktır" ifadelerini kullandı.
İNGİLTERE'DE UKRAYNA'YA: FÜZELERİMİZİ RUSYA'YA SALDIRIDA KULLANABİLİRSİNİZ
Gelelim İngiltere'ye...
İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Keir Starmer, NATO Zirvesi'nin "Rusya'ya karşı kararlılığı güçlendirmek için bir şans" olduğu dile getirerek Ukrayna'dan yana saf tuttu.
Starmer, Ukrayna'nın elindeki İngiltere menşeili füzelerin Rusya'nın içine yapılacak saldırılarda kullanılabileceğini ilan etti.
NATO ZİRVESİ İLE EŞ GÜDÜMLÜ KİEV'E DÜŞEN FÜZELER
Öte yandan 'Ukrayna' gündemli NATO Zirvesi ile eş güdümlü olarak çatışmalar şiddetlenirken Kiev'e peşi sıra füzeler düştü. Rusya tarafı saldırıyı kabullenmedi, Ukrayna'nın kendi hava savunma sisteminden seken füzelerin Kiev'e düştüğünü öne sürdü.