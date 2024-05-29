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Mossad’dan UCM başsavcısı Fatou Bensouda’ya açık tehdit! İsrail’in en hassas sırrı ifşa oldu: Otel odasında pusuya düşürüp…

Lahey’den İsrail ile ilgili gelen kararlar Tel Aviv’de bomba etkisi yaratırken Mossad’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Fatou Bensouda’yı tehdit ettiği ortaya çıktı. UCM 2015 yılında Filistin’deki savaş suçlarını incelemek için harekete geçerken dönemin Mossad Direktörü Yossi Cohen, Bensouda’yı adım adım takip etmiş ve bir otel odasında pusuya düşürüp açıkça tehdit etmişti. Mossad’a en büyük desteği veren ülke büyük yankı uyandırırken İsrail ajansları Bensouda operasyonunu “İsrail’in en hassas sırrı” olarak duyurdu.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:06 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 10:28
Mossad’dan UCM başsavcısı Fatou Bensouda’ya açık tehdit! İsrail’in en hassas sırrı ifşa oldu: Otel odasında pusuya düşürüp…

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Mossad eski Direktörü Yossi Cohen'in, Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Fatou Bensouda'ya Filistin soruşturmasını düşürmesi için tehdit ettiği ortaya çıktı. Mossad Direktörü Cohen, 2015'te Filistin'deki savaş suçlarını incelemek için harekete geçen Bensouda'yı takip etmiş, önce iyi polisi oynayarak iş birliğine ikna etmeye çalışmış ve ardından açıkça tehdit etmiş ve hatta bir otel odasında resmen pusuya düşürmüştü.

MOSSAD'DAN FİLİSTİN İÇİN HAREKETE GEÇEN UCM'YE TEHDİT

Guardian gazetesi Mossad'ın Bensouda'ya yönelik tehditlerinin, Filistin'deki durumla ilgili bir ön inceleme başlatmaya karar verdiği 2015 yılına dayandığını belirtti. Bensouda; Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bireylerin suç işlediğine dair iddialar hakkında değerlendirme yapmakla görevlendirilmişti.

Bensouda'nın hamlesi İsrail'de öfkeye yol açarken İsrailli bakanlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı ve hatta mahkemeyi ortadan kaldırma sözü verdi.

UCM Başsavcısı Fatou BensoudaUCM Başsavcısı Fatou Bensouda

OTEL ODASINDA PUSUYA DÜŞÜRDÜ

Ön incelemenin başlamasından kısa bir süre sonra Bensouda ve kıdemli savcıları, İsrail istihbaratının çalışmalarıyla yakından ilgilendiğine dair uyarılar almaya başladı.

Cohen ilk olarak 2017 yılında Münih'te düzenlenen güvenlik konferansında Bensouda'nın karşısına çıkmış ve 2018'de ise Manhattan'daki bir otel süitinde Bensouda'yı adeta "pusuya düşürmüştü".

MOSSAD'A AFRİKA'DAN YARDIM

2018 yılında resmi bir ziyaret için New York'ta bulunan Bensouda, dönemin Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kabila ile otelde görüşme yapıyordu. Toplantı hakkında bilgi sahibi olan üç kaynak, Bensouda'nın personelinden odadan çıkmasının istendiğini ve ardından Cohen'in içeri girdiğini anlattı.

The Guardian, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kabila'nın Mossad'a neden yardım ettiğinin bilinmediğini fakat Cohen ve Kabila arasındaki bağın 2019'da ortaya çıktığını yazdı.

Bensouda, New York'ta Joseph Kabila ile birlikteBensouda, New York'ta Joseph Kabila ile birlikte

"İSRAİL'İN EN HASSAS SIRRI"

Mossad Direktörü Cohen, 2019 yılı boyunca Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne defalarca kez gezi düzenlemişti. İsrailli yayın organı The Marker'a göre Cohen, "İsrail'i ilgilendiren bir konuda" Kabila'dan tavsiye almış ve istihbarat camiasındaki üst düzey isimleri şaşırtmıştı.

İsrailli yayın kuruluşu Kan 11 ise Cohen'in gezilerinin "son derece tartışmalı bir planla" ilgili olduğunu yazmış ve gezileri "İsrail'in en hassas sırlarından biri" olarak tanımlayan resmi kaynaklara atıfta bulunmuştu.

Guardian'a konuşan kaynaklar, gezilerin tamamen Uluslararası Ceza Mahkemesi operasyonuyla ilgili olduğunu ve Ocak 2019'da görevden ayrılan Kabila'nın, Mossad'ın, Bensouda'ya yönelik planında önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Mossad eski Direktörü Yossi Cohen

ÖNCE İYİ POLİS SONRA KÖTÜ POLİS

Guardian'a konuşan kaynaklar, New York'taki emrivaki görüşmenin ardından Cohen'in defalarca başsavcıyı aradığını ve onunla görüşmek istediğini belirtti. Bensouda'nın Cohen'e telefon numarasını nasıl bulduğunu sorduğu, Cohen'in ise ona "Ne iş yaptığımı unuttun mu?" dediği belirtiliyor.

Kaynaklar, Cohen'in başlangıçta başsavcı ile iyi ilişki kurmaya çalıştığını ve onu etkilemek için iyi polisi oynadığını söyledi. Amaç ise Bensouda'yı İsrail ile iş birliği yapmaya ikna etmekti.

TEHDİT VE MANİPÜLASYONLAR BAŞLADI

Zaman içinde ise Cohen'in temas kurma şekli değişmiş ve işin içine tehditler ve manipülasyon girmişti.

Bensouda 2019'da Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki savaş suçları iddiaları hakkında kapsamlı bir cezai soruşturma başlatmak için gerekçeleri olduğunu açıkladı fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ön yargılama dairesinden mahkemenin Filistin üzerinde gerçekten yargı yetkisine sahip olduğunu teyit edecek bir karar talep etmeye karar vererek soruşturmayı başlatmaktan vazgeçti.

Guardian'a konuşan kaynaklar, 2019'un sonu ile 2021'in başı arasında Cohen ile Bensouda arasında en az üç görüşme olduğunu ve bunların hepsinin Cohen tarafından başlatıldığını söyledi. Cohen'in davranışlarının UCM yetkililerini giderek daha fazla endişelendirdiği belirtildi. Cohen'in Bensouda'ya kocası ile Londra'da çekilen fotoğraflarını dahi gösterdiği ve ayrıca başsavcıyı kariyeri ile tehdit ettiği de belirtildi.

BENSOUDA'YA TEHDİT İŞE YARAMADI

Mossad'ın Bensouda'ya yönelik tehditlerini anlatan kaynaklar, "Fatou'nun peşine düştüler ancak bunun savcının çalışmaları üzerinde hiçbir etkisi olmadı" dedi.

Diplomatik kaynaklar ise Trump yönetimindeki ABD'nin de 2019-2020 yılları arasında eşi benzeri görülmemiş bir şekilde başsavcıya vize kısıtlaması ve yaptırım uyguladığını belirtti. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin yaptırım paketini açıkça Filistin davasıyla ilişkilendirmiş ve "UCM'nin İsrail'i sadece siyasi amaçlarla hedef tahtasına koyduğu çok açık" demişti. Hatta aylar sonra Bensouda'yı "kişisel çıkarları için yolsuzluk yapmakla" suçlamıştı.

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Şubat 2021'de UCM, işgal altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğunu teyit eden bir karar yayımlamış ve bir sonraki ay Bensouda, cezai soruşturmanın açıldığını duyurmuştu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarının ardından açılan dava ise İsrail'e sert bir darbe vurdu. Cohen'in operasyonu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak "Mossad başkanını başbakanın gayriresmi elçisi olarak seçmeleri, gözdağı vermek içindi. Başarısız oldu" dedi.

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