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Tel Aviv’e Lahey darbesi! İsrail basını Netanyahu’yu hedef gösterdi: ‘Yalnız kaldık’ deyip kendilerini aklıyorlar

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail’e yönelik peş peşe gelen kararların ardından Tel Aviv’i panik sardı. İsrail basını, Gazze’de işlenen tüm savaş suçlarının sorumluluğunu yalnızca Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yükleyip suç ortaklığından kurtulmaya çalışıyor. Gazze’de aylardır devam eden soykırıma karşılık İsrail’e yönelik uluslararası baskı artarken İsrail gazeteleri Tel Aviv’in ne kadar yalnız kaldığını ve İsrail için tehlike çanlarının çaldığını yazdı.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 09:33 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 10:26
Tel Aviv’e Lahey darbesi! İsrail basını Netanyahu’yu hedef gösterdi: ‘Yalnız kaldık’ deyip kendilerini aklıyorlar

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İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'ndan gelen durdurma kararına rağmen Refah'ta saldırılara devam ederken İsrail basını ise Gazze'deki savaş suçlarını sadece Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ve soykırım kabinesi üyelerine yükleyip uluslararası baskıdan kurtulmak için harekete geçti. The Jerusalem Post, başyazısında "İsrail dışlanmış bir devlet olmayı göze alamaz" ifadelerine yer verirken Haaretz ise Lahey'den gelen kararın Gazze'deki durumu hemen değiştirmeyeceğini fakat İsrail için tehlike çanlarının çaldığını belirtti.

LAHEY'DEN GELEN KARAR KORKUTTU

Uluslararası Adalet Divanı'nda geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve soykırım kabinesi üyesi Yoav Gallant hakkında çıkan tutuklama kararının İsrail için "silinmeyecek bir leke" olduğunu vurgulayan The Jerusalem Post, cuma günü Refah'taki saldırıların durdurulması ve Refah kapısının açılması için verilen karara dikkat çekti.

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THE JERUSALEM POST'TAN İTİRAF

The Jerusalam Post, Lahey'den gelen kararların yolunu "İsrail'in liderlerinin" açtığını itiraf etti. Ayrıca, Netanyahu ve Gallant gibi isimlerin Gazze'deki sivilleri "meşru bir askeri hedef" olarak gösteren açıklamalar yaptığını, yardım konvoylarının İsrailli aşırı sağcılar tarafından yağmalandığını açıkça vurguladı.

BASKI ARTTI İSRAİL BASINI TOPU NETANYAHU'YA ATTI

The Jerusalem Post'ta yayımlanan başyazıda "Giderek birbirine bağlı ve bağımlı hale gelen küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Bunu tek başımıza yapamayız ve yakın ve uzaktaki müttefiklerimizi kaybetmek istemiyoruz; bu kesinlikle stratejik bir hareket tarzı değil. İzolasyoncu tutumlar bize istediğimizi getirmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Bir diğer İsrail gazetesi Haaretz ise "UAD'nin kararı Gazze'deki savaşı hemen değiştirmeyecek ancak İsrail için tehlike devam ediyor" dedi ve İsrail'e yönelik uluslararası baskının arttığına dikkat çekti.

Lahey'in İsrail ordusunu tamamen dizginleyemeyeceğini vurgulayan Haaretz, İsrail için yine de iki tehlike olduğunu belirtti. Bunları ise "Rehine krizine çözüm getirilmeden dayatılan bir ateşkes ve Biden yönetiminin kapsamlı bir ABD-Suudi Arabistan-İsrail anlaşmasından vazgeçmesi" olarak tanımladı.

İsrail hükümetinde "çürüme" olduğunu belirten Haaretz, Genelkurmay'ın Gazze'deki birlikler üzerindeki kontrolünü kaybettiğini vurguladı.

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