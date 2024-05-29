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İspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlanda'dan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbede

İspanya, Norveç ve İrlanda’nın Filistin’i tanıma kararı dünyada büyük yankı uyandırırken İsrail’de ise darbe etkisi yarattı. Tel Aviv, başta İspanya olmak üzere üç Avrupa ülkesini de hedef gösterirken İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin devletini neden tanıdıkları ile ilgili yazısında bölgede barışa giden tek yolun iki devletli çözüm olduğunu belirtti. Hürriyet gazetesinin haberine göre Albares, İspanyol parlamentosunun 18 Kasım 2014’te hükümete Filistin devletini tanıma çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve Filistin devletini tanımanın İspanya için geri dönülmez bir yol olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 11:58 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 12:19
İspanya Filistin’i neden tanıdı? İsrail resmen hedef gösterdi! İrlanda’dan yaptırım çıkışı: Sıra ekonomik darbede

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İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararı İsrail'de darbe etkisi yarattı. 28 Mayıs Çarşamba günü üç ülke Filistin devletini resmen tanırken İsrail özellikle İspanya'yı hedef aldı.

BM'DE İLHAKA KARŞI 145 KOLTUK

İspanya ile başlayan Filistin devletini tanıma kararları dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Üç ülkenin kararı ile Birleşmiş Milletler'in 193 üye devletinden 145'i artık Filistin'i resmen tanıyor.

Hükümetin Salı günü Filistin devletini resmen tanıma kararının ardından Dublin'deki Leinster House'un önünde Filistin bayrağı dalgalanmaya başladıHükümetin Salı günü Filistin devletini resmen tanıma kararının ardından Dublin'deki Leinster House'un önünde Filistin bayrağı dalgalanmaya başladı

İSRAİL'İN HEDEFİ İSPANYA

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın geçtiğimiz hafta Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etmelerinin ardından İsrail başta İspanya olmak üzere üç ülkeyi de hedef aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef göstermeye çalıştı ve "Hamas hizmetiniz için size teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, İspanya Başbakan Yardımcısı Yoanda Diaz ve Başbakan Pedro Sanchez'i bir paylaşımda etiketleyen Katz, İspanya'yı Yahudi soykırımını kışkırtmakla suçladı.

"FİLİSTİN'İN EN GÜÇLÜ SAVUNUCUSU NORVEÇ"

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, hareket öncesinde yaptığı açıklamada, "30 yılı aşkın bir süredir Norveç, Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri olmuştur" dedi.

Norveç'in Filistin'i resmi olarak bir devlet olarak tanıdığı bugün, Norveç ile Filistin arasındaki ilişkide bir dönüm noktasıdır" dedi.

Oslo'nun üst düzey diplomatı daha sonra "İsrail hükümetinin yapıcı bir girişimde bulunma yönünde herhangi bir işaret göstermemesi üzücüdür." dedi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide

İSRAİL'E AB YAPTIRIMI

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, pazartesi günü Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının İsrail'in uluslararası hukuka uymaması halinde İsrail'e yaptırım uygulanması konusunda ilk kez önemli bir görüşme yaptığını duyurdu. Martin, söz konusu İsrail olduğu için yaptırımların göz ardı edilmeyeceğini söyledi.

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ALBARES YAZDI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin devletini neden tanıdıkları ile ilgili yazısında bölgede barışa giden tek yolun iki devletli çözüm olduğunu belirtti. Hürriyet gazetesinin haberine göre Albares, İspanyol parlamentosunun 18 Kasım 2014'te hükümete Filistin devletini tanıma çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve Filistin devletini tanımanın İspanya için geri dönülmez bir yol olduğunu belirtti. Albares'in yazısından öne çıkanlar şu şekilde:

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares,

"BARIŞIN TEK YOLU FİLİSTİN'İ TANIMAK"

İspanya, İrlanda gibi diğer benzer düşünen ülkelerle birlikte barışı güvence altına almak için iki devletli çözümü savunmaktadır. Bu çözümü geri dönülemez kılmak, bölgede barışı da geri dönülemez kılmak demektir. Üstelik bunu başarmanın bir yolu da var: Filistin'i bir devlet ve Birleşmiş Milletler üyesi olarak tanımak.

İspanya şimdi bunu, İrlanda ve Norveç ile birlikte dün itibariyle hayata geçirdi.

Hepimizin kabul ettiği çözüm, yani İsrail devletiyle yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşayan bir Filistin devleti, nihayet gerçeğe dönüşsün. İsrailliler ve Filistinliler arasındaki barış nihayet gerçeğe dönüşsün.

İsrail devletinin yanında bir Filistin devletinin kurulması kesinlikle bir adalet meselesidir, ancak bu aynı zamanda barış için tek uygulanabilir seçenektir.

"BAŞKENTİ DOĞU KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ"

Filistin devleti, Gazze ve Batı Şeria'yı aynı Filistin Yönetimi altında birleştiren, ikisi arasında bir bağlantı ve denize çıkışı olan ve başkenti Doğu Kudüs olan sürdürülebilir bir devlet olmalıdır.

İspanya çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla ilgili tüm taraflarla sürekli temas halinde olmuştur. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve ben 7 Ekim'den bu yana bölgeyi birkaç kez ziyaret ettik.

İspanya sürekli olarak acil ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve ihtiyaç sahibi sivillere insani yardım sağlanması çağrısında bulunmuştur.

Bu nedenle Filistin devletini tanımaya karar verdik çünkü yüksek riskler söz konusu: barış, adalet, ama hepsinden önemlisi umut ve gelecek.

İSPANYA FİLİSTİN'İ NEDEN TANIDI?

İspanya, Filistin devletini tanımıştır, çünkü Filistin halkı bir mülteci halkı olmaya mahkûm edilemez, çünkü Ortadoğu'da barışa giden yol budur, çünkü bu İsrail'in güvenliği için iyidir.

Filistin halkının umut dolu bir geleceğe sahip olma hakkı vardır. Tıpkı İsrail halkının barış ve güvenlik içinde bir geleceğe sahip olma hakkı olduğu gibi. On yıllar boyunca yaşanan acılardan sonra, biri olmadan diğerinin olamayacağını biliyoruz: İsrail'de güvenlik ve bölgede barış, Filistin halkının bir devlete sahip olma umuduyla iç içe geçmiştir. Her ikisinin de buna hakkı vardır, bu hak aynıdır.

İspanyol parlamentosu 18 Kasım 2014 tarihinde hükümete Filistin devletini tanıma çağrısında bulunmuştur. Kararımız İspanyol toplumunun kalbinde de derin köklere sahiptir. Bu karar çeşitli vesilelerle duyurulmuştur ve hükümetimizin geri dönülmez bir taahhüdüdür.

Ayrıca İspanya, bu çözümün hayata geçirilmesi amacıyla mümkün olan en kısa sürede uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesini önermiştir. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi Avrupa Birliği de önerimizi desteklemiştir. Toplamda 80'den fazla ülkenin desteği söz konusudur. Yürütülen çok taraflı diplomasinin Ortadoğu tarihinde yeni bir sayfa açılmasına yardımcı olacağını umuyoruz: kesin barış sayfası.

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