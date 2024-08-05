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İsrail ordusunun ses kayıtları doğruladı! Katliama yapay zekalı destek: Microsoft, Google, Amazon…

Google, Amazon ve Microsoft’un İsrail’in Gazze’de aylardır devam ettiği katliamlara açık desteği ortaya çıktı. İsrail askerlerinin ses kayıtlarının deşifre edilmesiyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam ettiği saldırılarda sivil teknoloji devleri tarafından sağlanan bulut depolama ve yapay zeka hizmetlerini kullandığı doğrulandı. Google, Amazon ve Microsoft, İsrail’e bombardıman sırasında konum bilgisi veriyor ve Gazzeliler hakkında toplanan istihbaratın saklanması için sonsuz bir depolama sistemi oluşturuyor.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 17:00 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 17:11
İsrail ordusunun ses kayıtları doğruladı! Katliama yapay zekalı destek: Microsoft, Google, Amazon…

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İsrail ordusunun Gazze'de Filistinlilere dair bilgileri Amazon bulut sunucuları ile Microsoft ve Google'ın yapay zeka sistemlerini bilgilerin sınıflandırılması filtrelenmesinde kullandığı ortaya çıktı. Amazon, Google ve Microsoft İsrail ordusuna Gazze'de Filistinli sivilleri bombalamak için hedef gösteriyor. Bölgede yaşayan herkes hakkında istihbaratı depolamak için sonsuz bir alan oluşturuyor.

İSRAİL ASKERLERİNİN SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

"+972 Magazine" ve "Local Call" isimli yayın organları, İsrail ordusunun Bilgi İşlem ve Bilgi Sistemleri Merkezi komutanı Albay Racheli Dembinsky'nin 10 Temmuz'da Tel Aviv'de yaklaşık 100 askeri ve endüstriyel personele yaptığı sunumun ses kaydına ulaştı.

Bilgi İşlem ve Bilgi Sistemleri Merkezi, İsrail ordusu için tüm veri işleme süreçlerini takip ediyor ve düzenliyor.

SOYKIRIMA AMAZON, GOOGLE VE MICROSOF DESTEĞİ

Dembinsky'nin sunumu, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam ettiği saldırılarda sivil teknoloji devleri tarafından sağlanan bulut depolama ve yapay zeka hizmetlerini kullandığını ilk kez kamuoyuna doğruladı.

"Amazon Web Services (AWS)", "Google Cloud" ve "Microsoft Azure" logolarının ikişer kez yer aldığı sunumda, Dembinsky, ordunun faaliyetlerinde normal şartlarda dahili askeri sunucularda muhafaza edilen bir "operasyonel bulut" kullandıklarını söyledi.

BOMBALAMAK İÇİN HEDEF İŞARETLİYOR

Söz konusu dahili bulut, bombalamalar için hedefleri işaretleme uygulamaları, Gazze semalarındaki insansız hava araçlarının (İHA) canlı görüntüleri izlemek için bir portal ve ayrıca ateş, komuta ve kontrol sistemlerini ihtiva ediyor.

Dembinskiy, ancak ordunun 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarla birlikte dahili askeri sistemlerine aşırı yükleme yapıldığını ve bunun da askeri kabiliyetini yavaşlatma tehdit eden teknik sorunlara yol açtığını söyledi.

İSRAİL ORDUSUNA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Büyük teknoloji firmalarınca sunulan bulut hizmetlerinin ordunun bilgisayar merkezlerinde fiziksel depolama zorunluluğu olmadan sınırsız depolama imkanı sunduğunu kaydeden Dembinsky, bulut hizmeti sunan şirketlerin sağladığı "en önemli" avantajın yapay zekadaki gelişmiş yetenekler olduğunu söyledi.

Dembinskiy, söz konusu teknoloji şirketleriyle çalışmanın, orduya Gazze Şeridi'nde "çok önemli bir operasyonel etkinlik" kazandırdığını ifade etti.

Dembinsky, şirketlerinden hangi hizmetlerin satın alındığından veya orduya nasıl yardımcı olduklarından söz etmezken, İsrail ordusu, +972 ve Local Call'a yaptığı açıklamada, dahili bulut sistemlerinde depolanan gizli bilgilerin ve saldırı sistemlerinin teknoloji firmaları tarafından sağlanan bulut hizmetlerine taşınmadığını aktardı.

İSTİHBARAT BİLGİLERİ AMAZON'DA TOPLANIYOR

Ancak "+972 Magazine" ve "Local Call" konuya ilişkin yaptığı detaylı araştırma, İsrail ordusunun, Gazze halkının kitlesel gözetimi yoluyla toplanan bazı istihbarat bilgilerini Amazon tarafından yönetilen sunucularda depoladığını ortaya koyuyor.

Araştırma ayrıca, belirli bulut sağlayıcılarının Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana İsrail ordusuna çok sayıda yapay zeka yeteneği ve hizmeti sağladığını da gün yüzüne çıkarıyor.

GAZZELİLER HAKKINDA İSTİHBARAT İÇİN SONSUZ DEPOLAMA

Araştırma kapsamında, İsrail Savunma Bakanlığı'ndaki kaynakların yanı sıra İsrail silah endüstrisi, üç bulut depolama şirketi ve yedi İsrail istihbarat görevlisi ile görüşmeler yapıldı.

Kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda teknolojik kapasiteyi geliştirmek için özel sektör kaynaklarını kullandığını dile getirdi.

Üç istihbarat kaynağına göre, ordunun Amazon ile iş birliği oldukça güçlü. Amazon, İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğü'ne, orduya saldırılarda yardımcı olan büyük çaplı istihbarat bilgisini depolamak için kullanılan bir sunucu sağladı.

Kanaklara göre, söz konusu bulut depolama sistemi, ordunun Gazze'deki hemen hemen "herkes" hakkında istihbarat tutmak için "sonsuz depolama" olanağı sağlıyor.

Askeri kaynaklar, Gazze'deki Filistinlilerin gözetlenmesinden toplanan istihbaratın çok büyük olduğunu ve yalnızca askeri sunucularda saklanamayacağını vurgulayarak, bu durumun ordunun teknoloji şirketlerinin sunduğu bulut hizmetlerine yönelmeye zorladığını ifade etti.

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HAVA SALDIRILARI İŞTE BÖYLE DOĞRULANIYOR

Öte yandan, askeri kaynaklar, Amazon tarafından sağlanan bulut hizmetlerinde depolanan devasa boyutlardaki bilginin, Gazze'deki hava saldırılarını doğrulamaya dahi yardımcı olduğunu ifade etti.

İSRAİL GOOGLE VE AMAZON İLE SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

İsrail, 2021 yılında Google ve Amazon ile "Project Nimbus" adlı bir sözleşme imzalamıştı.

1,2 milyar dolar değerindeki sözleşme, bakanlıkların bilgi sistemlerini söz konusu şirketlerin bulut sunucularına aktarmaya ve onlardan gelişmiş hizmetler almaya teşvik etmeyi hedefliyordu.

Ancak her iki şirketteki yüzlerce çalışan bir süre sonra İsrail ordusuyla bağları kesme çağrısı yapan açık bir mektup yayınlamıştı. Google, 7 Ekim'den sonra bu çağrılar çerçevesinde düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle 50 çalışanını da işten çıkarmıştı.

Araştırma, ekim ayından bu yana büyük bulut depolama şirketlerinin ordunun istihbarat birimlerine veri depolama ve yapay zeka hizmetleri sağladığını ortaya koydu.

Güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun "Google Cloud", "Amazon Web Services" ve "Microsoft Azure"dan hizmet satın alımlarında önemli artış olduğunu ve Google ve Amazon'dan yapılan satın alımların çoğunun Nimbus sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

İsrailli bir istihbarat kaynağı, Amazon'un bulut depolama hizmetinin "sonsuz depolama alanı" sunduğunu belirttti.

Ordu ve silah endüstrisindeki kaynaklara göre, Microsoft Azure, hizmetlerini İsrail Savunma Bakanlığı'na ve muhtelif ordu birimlerine satarak İsrail'in ana bulut sağlayıcısıydı.

Bir kaynağa göre, Azure'un İsrail ordusuna gözetim datalarının depolanacağı bulutu sağlaması gerekiyordu ancak Amazon daha iyi bir fiyat teklif verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı ile bağları olan bulut şirketlerindeki kaynaklar, Amazon'un Nimbus ihalesini kazanmasından bu yana, ordunun en iyi hizmet sağlayıcısı olarak yerini almak umuduyla Azure ile "agresif" biçimde rekabet ettiğini söyledi.

Bu arada, son yıllarda Amazon sadece İsrail ordusu ile değil ABD, İngiltere ve Avustralya güvenlik teşkilatlarıyla yakın çalışıyor.

Avustralya hükümeti de bu ay Amazon'un sunucularında "çok gizli" istihbarat materyali için bir bulut oluşturmak üzere 1,3 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Google ve Microsoft, araştırma kapsamında yorum taleplerine yanıt vermeyi reddederken, Amazon Web Services, "AWS, dünyanın önde gelen bulut teknolojimizin faydalarını, nerede olurlarsa olsunlar tüm müşterilerimize sunmaya odaklanmıştır." açıklamasında bulundu.

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