İsrail basınında Beyaz Saray depremi: “Trump Netanyahu’yu utandırdı” dediler! Neden Macaristan’dan direkt uçtu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Suriye'de Türkiye'yi durdurması için ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek için Beyaz Saray'a koştu fakat umduğunu bulamadı.

Trump ve Netanyahu, EPA

İSRAİL BASINI: TRUMP NETANYAHU'YU UTANDIRDI

Trump her ne kadar Netanyahu'nun sandalyelerini çekse de bir yandan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı ve Netanyahu'ya ise "Makul ol" uyarısı yaptı. Beyaz Saray'da hal böyleyken İsrail basını ise "Trump Netanyahu'yu utandırdı" dedi.

İsrail gazetesi Maariv'de Anna Barsky imzalı analizde "Trump canlı yayında Netanyahu'yu utandırdı: Gerçekliğin zeminine çakılan ziyaret" başlığı kullanıldı.

İSRAİLLİ YAZAR "NETANYAHU BAŞARI HİKAYESİ GİBİ ANLATIR" DEDİ

Trump'ın Oval Ofis'te Netanyahu'yu resmen aşağıladığını yazan Maariv, İsrail başbakanının ülkeye döndükten sonra televizyon ekranlarına çıkıp "utanç verici" görüşmeyi "bir başarı hikayesi gibi" pazarlayacağını belirtti.

Netanyahu ve Trump, EPA

NEDEN BUDAPEŞTE'DEN ALELACELE UÇTU?

Öncelikle Netanyahu'nun Macaristan'dan ABD'de apar topar uçtuğuna dikkat çeken Maariv, İsrail başbakanının uçuş güzergahını alelacele değiştirdiğini ve Tel Aviv'den değil de Budapeşte'den Washington'a geçmesinin "utancı" daha da gözler önüne serdiğini belirtti. İsrail gazetesi Netanyahu'nun Beyaz Saray'a sürpriz ziyaretinin asıl nedenin gümrük vergileri değil, Washington ile Tahran arasındaki doğrudan müzakereler olduğunu belirtti.

Bir diğer İsrail gazetesi Haaretz ise "Trump Netanyahu'ya Gazze ve İran'da hareket alanı tanıyor ancak savaşı değil diplomasiyi hedefliyor" başlığını kullandı.