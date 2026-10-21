ABD teknoloji dünyası ve sosyal medya devleri, New Mexico'dan gelen tarihi kararla sarsıldı. Mahkeme Yargıcı Francis Mathew, eylül ayında jürinin Meta'yı eyaletin tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmekten sorumlu bulmasının ardından şirketin 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetti.

Cambridge Analytica veri skandalına dayanan dava sonucunda kesilen bu ceza, Meta tarihinin en büyük para cezası olarak kayıtlara geçti. New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, "Bu karar Silikon Vadisi'ne açık ve net bir mesajdır" dedi.

ABD 'nin New Mexico eyaletinde görülen davada mahkeme, kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikalarında yanılttığı gerekçesiyle sosyal medya devi Meta 'yı 25 milyar dolar para cezasına çarptırdı.

2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump lehine kullanıldığı ortaya çıkan veriler nedeniyle teknoloji devi Meta, tarihinin en ağır hukuki ve finansal darbesini almış oldu.

New Mexico eyaleti tarafından açılan dava, Facebook'un yaklaşık 87 milyon kullanıcıya ait verilerin üçüncü taraf bir kişilik testi uygulamasıyla toplanarak siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'ya satılması skandalına dayanıyor.

ABD, META'ya 25 milyar dolarlık ceza kesti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

CEZA EYALETİN 100 YILLIK EĞİTİM BÜTÇESİNİ KARŞILAYACAK

New Mexico Anayasası gereği, tüketiciyi koruma yasalarının ihlalinden elde edilen para cezaları doğrudan eyaletin eğitim harcamalarına aktarılıyor.

Kararı değerlendiren New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, rekor cezanın büyüklüğünü şu sözlerle özetledi:

"Bu karar, Silikon Vadisi'ne bir işaret ve açık bir mesaj olmalı. Çıkan bu karar, eyaletimizdeki okulların önümüzdeki 100 yıl boyunca inşasını ve finansmanını karşılayabilecek büyüklükte. Ancak Meta'nın karara itiraz etmesi beklendiğinden paranın kullanımı bir süre gecikebilir."

TÜRK KULLANICILARININ VERİLERİ DE TEHLİKEDE Mİ?

Meta'nın küresel veri politikaları Türk kullanıcıları da doğrudan etkiliyor. Nitekim Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 2019, 2021 ve 2024 yıllarında aldığı resmi kararlarla (2021/889 ve 2024/370 sayılı kararlar), Türk vatandaşlarının verilerinin izinsiz profilendiğini ve yurt dışına aktarıldığını doğrulayarak Meta'ya defalarca milyonlarca liralık ceza kesti.