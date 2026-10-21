Mektuba destek verenler arasında Nobel Edebiyat Ödülü sahipleri John Maxwell Coetzee ve Annie Ernaux ile Booker ödüllü Arundhati Roy ve George Saunders da yer aldı.

Mektupta, "Hükümeti, bizi bu baskıcı ve saçma noktaya sürükleyen mevzuatını değiştirerek tutumunu yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz." denildi.

"Sally Rooney bir yazardır, terörist değildir. Kitapları halkın erişimine açık olmalıdır." ifadelerinin kullanıldığı mektupta şu değerlendirmeye yer verildi:

NOBEL'DEN OSCAR'A UZANAN DESTEK

Coetzee, Ernaux, Roy ve Saunders'ın yanı sıra Pulitzer ödüllü Annie Proulx da mektubu imzaladı. Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden Zadie Smith, Bernardine Evaristo, Julian Barnes, Marian Keyes ve Irvine Welsh de Rooney'ye destek verdi.

İmzacılar yalnızca edebiyat dünyasıyla sınırlı kalmadı. Eski futbolcu ve yorumcu Gary Lineker, Oscar ödüllü oyuncular Tilda Swinton ve Susan Sarandon, Oscar ödüllü yönetmen Jonathan Glazer ile filozof Slavoj Zizek de hükümete yapılan çağrıya katıldı.