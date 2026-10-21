İngiltere’de Sally Rooney’ye Palestine Action sansürü
Palestine Action’a desteği nedeniyle kitapları İngiltere’de satıştan çekilen İrlandalı yazar Sally Rooney’ye, Nobel, Pulitzer ve Booker ödüllü yazarların da aralarında bulunduğu 153 isim destek verdi. İngiltere hükümetine gönderilen mektupta, “Sally Rooney bir yazardır, terörist değildir.” denilerek terörle mücadele mevzuatının değiştirilmesi istendi.
İrlandalı yazar Sally Rooney'nin Palestine Action'a verdiği destek nedeniyle kitaplarının İngiltere'de satıştan çekilmesi, edebiyat, sanat ve spor dünyasından 153 ismi harekete geçirdi. İngiltere hükümetine ortak mektup gönderen imzacılar, eserlerin okurlara ulaşmasını engelleyen uygulamaya karşı çıkarak Palestine Action'ın yasaklanmasına olanak sağlayan terörle mücadele düzenlemelerinin değiştirilmesi çağrısında bulundu.
Mektuba destek verenler arasında Nobel Edebiyat Ödülü sahipleri John Maxwell Coetzee ve Annie Ernaux ile Booker ödüllü Arundhati Roy ve George Saunders da yer aldı.
"SALLY ROONEY BİR YAZARDIR, TERÖRİST DEĞİLDİR"
Ortak mektupta, Rooney'nin kitaplarının satıştan kaldırılmasının ifade özgürlüğünün temel ilkelerini hedef aldığı vurgulandı.
"Sally Rooney bir yazardır, terörist değildir. Kitapları halkın erişimine açık olmalıdır." ifadelerinin kullanıldığı mektupta şu değerlendirmeye yer verildi:
"Yanlış değerlendirmelere dayanan ve son derece gaddarca terörle mücadele yasaları gerekçe gösterilerek satıştan kaldırılmaları İngiltere'de uzun zamandır sorgulanmadan kabul edilen ifade özgürlüğünün temel ilkelerine yönelik hakarettir."
HÜKÜMETE "BASKICI MEVZUATI DEĞİŞTİRİN" ÇAĞRISI
Sansürün her türlüsüne karşı çıkılması gerektiğini belirten imzacılar, İngiltere hükümetinden mevcut düzenlemeleri yeniden ele almasını istedi.
Mektupta, "Hükümeti, bizi bu baskıcı ve saçma noktaya sürükleyen mevzuatını değiştirerek tutumunu yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz." denildi.
NOBEL'DEN OSCAR'A UZANAN DESTEK
Coetzee, Ernaux, Roy ve Saunders'ın yanı sıra Pulitzer ödüllü Annie Proulx da mektubu imzaladı. Çağdaş İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden Zadie Smith, Bernardine Evaristo, Julian Barnes, Marian Keyes ve Irvine Welsh de Rooney'ye destek verdi.
İmzacılar yalnızca edebiyat dünyasıyla sınırlı kalmadı. Eski futbolcu ve yorumcu Gary Lineker, Oscar ödüllü oyuncular Tilda Swinton ve Susan Sarandon, Oscar ödüllü yönetmen Jonathan Glazer ile filozof Slavoj Zizek de hükümete yapılan çağrıya katıldı.
TELİF GELİRİNİ BAĞIŞLAMA KARARI SATIŞ ENGELİNE UZANDI
"Normal İnsanlar" ve "Arkadaşlarla Sohbetler" adlı eserleriyle tanınan Rooney, BBC tarafından diziye uyarlanan iki romanından elde edilen telif gelirini Palestine Action'a destek için kullanacağını açıklamıştı.
Geçen hafta yaptığı açıklamada ise gruba verdiği destek nedeniyle kitaplarını İngiltere'de satıştan çekmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Rooney, Palestine Action'a kamuoyu önünde verdiği destek yüzünden ülkedeki kitap satışlarından telif ücreti alamadığını belirtmişti.
FABER: GELİR YAZARA AKTARILAMIYOR
Rooney'nin İngiltere ve İrlanda'daki yayınevi Faber de mevcut İngiltere mevzuatı nedeniyle yazarın ülkedeki kitap satışlarından elde ettiği gelirin kendisine aktarılamadığını bildirmişti.
Yayınevi, Rooney'nin tam onayıyla eserlerinin İngiltere'de hiçbir formatta satışa sunulmaması kararı alındığını açıklamıştı.