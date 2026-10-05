Bakanlar Kurulu'nda 29 Eylül'de kabul edilen ve konut krizine karşı önlemleri içeren iki kararname, ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve Katalonya İçin Birlik (Junts) partilerinin oylarıyla reddedildi.

İlk kararname 31 Aralık 2028'den önce sona erecek kira sözleşmelerinin iki yıl uzatılması ve evden zorunlu tahliyelerin 2030'a kadar durdurulmasını içeriyordu. İkinci kararnamede ise kira sözleşmelerinin, tüketici endeksine göre yapılacak kira artışlarıyla otomatik olarak yenilenmesini ve bunu kabul etmeyen ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesini içeriyordu.

İspanya Meclisi, hükümetin konut krizi kararnamelerini reddedince Sanchez erken seçim kararı aldı (Foto:AA)



SANCHEZ ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ



Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) üst düzey isimler, "mevcut durumda erken seçim kaçınılmaz" derken beklenen açıklama geldi.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ülkesinin 29 Kasım'da erken seçime gideceğini ilan etti.



Sanchez, konut meselesini hükümeti açısından bir zayıflık olmaktan çıkarıp seçim kampanyasında avantaj sağlayabileceği bir başlığa dönüştürmeye çalışıyor.



ANKETLER NE DİYOR?



Politico'nun anket derlemesine göre merkez sağdaki Halk Partisi (PP) yüzde 34 destekle birinci sırada bulunuyor. Sanchez'in Sosyalist Partisi ise yüzde 26'da kalıyor. Aşırı sağ Vox'un oy oranının da yüzde 18'e ulaşması bekleniyor.

Bu tablo, seçim sonrasında PP'nin Vox ile hükümet kurabileceğine işaret ediyor.