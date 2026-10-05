"İspanyol" ateşini İsrail mi körüklüyor? Konut krizi sandık getirdi: İspanya 29 Kasım'da erken seçime gidiyor
İspanya Meclisi, hükümetin konut krizi kararnamelerini reddetti. Avrupa "Okupa" krizi ile boğuşurken İspanya'da konut tartışmaları sandık getirdi... İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ülkesinin 29 Kasım 2026'da erken seçime gideceğini ilan etti. Bilindiği üzere Sanchez, Avrupa'da Gazze'ye destek verip İsrail ve soykırımcı Netanyahu'yu en sert eleştiren isimlerden biri. Bugün İspanya'daki sokak eylemlerine bakınca akıllara "İsrail'in parmağı var mı?" sorusu geliyor. Takvim.com.tr İspanya'da sistemi kilitleyen krizin arka planını deşifre etti.
Bakanlar Kurulu'nda 29 Eylül'de kabul edilen ve konut krizine karşı önlemleri içeren iki kararname, ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve Katalonya İçin Birlik (Junts) partilerinin oylarıyla reddedildi.
Oylamada, ilk kararnameye 350 milletvekilinden 178'i 'hayır', 172'si 'evet' oyu kullanırken, ikinci kararnameye ise 184 'hayır', 166 'evet' çıktı.
İlk kararname 31 Aralık 2028'den önce sona erecek kira sözleşmelerinin iki yıl uzatılması ve evden zorunlu tahliyelerin 2030'a kadar durdurulmasını içeriyordu. İkinci kararnamede ise kira sözleşmelerinin, tüketici endeksine göre yapılacak kira artışlarıyla otomatik olarak yenilenmesini ve bunu kabul etmeyen ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesini içeriyordu.
AZINLIK HÜKÜMET KARIŞTI
Öte yandan hükümete mecliste dışarıdan destek veren Junts'un da karşı cephede yer alması, Başbakan Pedro Sanchez'in azınlık hükümetini karıştırdı.
SANCHEZ ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ
Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) üst düzey isimler, "mevcut durumda erken seçim kaçınılmaz" derken beklenen açıklama geldi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ülkesinin 29 Kasım'da erken seçime gideceğini ilan etti.
Sanchez, konut meselesini hükümeti açısından bir zayıflık olmaktan çıkarıp seçim kampanyasında avantaj sağlayabileceği bir başlığa dönüştürmeye çalışıyor.
ANKETLER NE DİYOR?
Politico'nun anket derlemesine göre merkez sağdaki Halk Partisi (PP) yüzde 34 destekle birinci sırada bulunuyor. Sanchez'in Sosyalist Partisi ise yüzde 26'da kalıyor. Aşırı sağ Vox'un oy oranının da yüzde 18'e ulaşması bekleniyor.
Bu tablo, seçim sonrasında PP'nin Vox ile hükümet kurabileceğine işaret ediyor.
SANCHEZ GAZZE İÇİN DURUŞ SERGİLEDİ: NETANYAHU'YU EN SERT ELEŞTİREN İSİMLERDEN BİRİ
Sanchez son dönemde kendi ülkesinde siyasi desteğini kaybetse de uluslararası alanda daha görünür bir profil çizdi. İspanya Başbakanı, özellikle Gazze ve İran savaşları konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik Avrupa'daki en sert eleştirileri yapan liderlerden biri oldu.
İSPANYA'DAKİ KRİZİ MOSSAD MI KÖRÜKLÜYOR?
Tam da bu noktada "İspanya'daki krizi İsrail mi körüklüyor? Mossad'ın sokak eylemlerinde parmağı var mı?" gibi sorular akıllara geldi.
"HEP BERABER KAYBETTİK"
Öte yandan İspanya Konut Bakanı Isabel Rodriguez de "İspanya gibi gelişmiş bir demokrasi, bir kişinin daha evinden tahliyesini kaldıramaz. Mari Carmen'in tahliyesi vicdanları uyandırdı, hepimizi gerçekliğin bir tokadı gibi sarstı." diyerek, kararnamelere "hayır" oyu verilmesine öncülük eden PP ve Vox'u "Avrupa'nın en kötü sağı" diye eleştirdi.
Rodriguez, hiçbir siyasi parti açısından bir kazanan olmadığını, asıl kaybedenin ise ülke demokrasisi ve konut krizine çözüm bekleyen İspanyollar olduğunu savundu.
OKUPA KRİZİ
Avrupa genelinde mülk sahiplerinin en büyük korkusu haline gelen "okupa" hareketleri, özel mülkiyet güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor. İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Yunanistan'a kadar pek çok ülkede on binlerce ev izinsiz olarak işgal edilirken; yasal süreçlerin aylar hatta yıllar sürmesi mülk sahiplerini ve yönetimleri çıkmaza sokuyor.