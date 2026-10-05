Hakan Fidan Mekke İttifakı Zirvesi sonrası açıkladı: Yemen meselesiyle ilgili kararlar aldık
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Mekke İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yemen meselesiyle ilgili Suudi Arabistan'ın savunmaya yönelik ne gibi destekler verilebilir, öte yandan sorunun barışçıl yollarla çözülmesini bunları görüştük. Suudi Arabistan'ın yapıcı yaklaşımı var sorun çözümüne ilişkin, Başkan Erdoğan'ın koyduğu bir irade var tabiki onun iradesiyle kararlar aldık" dedi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel