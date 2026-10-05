Türk futbolundaki hakemler soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

Ankara'da otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı: O anlar kamerada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Riyad'da kritik toplantıda

Topkapı Surları önünde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Osman Öztürk hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Osman Öztürk hayatını kaybetti