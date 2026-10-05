ABD saldırı iddiaları sonrası 12 adet B-1 uçağını İngiltere'den çekti! Terör şüphesinde İran'a suçlama
ABD, İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü'nde konuşlandırdığı 12 B-1 bombardıman uçağını ülkedeki ana üslerine geri çekti. Pentagon'un kararı, hava üssünü hedef aldığı öne sürülen terör planına ilişkin şüphelilerin gözaltına alınmasından bir hafta sonra geldi. İngiltere olayla ilgili İran'ı suçlarken Tahran yönetimi suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.
ABD, İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü'nde konuşlu B-1 bombardıman uçaklarını ülkedeki ana üslerine geri çekti. Pentagon'un kararı, hava üssünü hedef aldığı öne sürülen bir terör planına ilişkin şüphelilerin gözaltına alınmasından bir hafta sonra geldi.
ABD, İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü'nde konuşlandırdığı B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti.
Pentagon'dan bir yetkili, 12 B-1 bombardıman uçağının ABD'deki ana üslerine yeniden konuşlandırıldığını açıkladı. Londra'nın kuzeybatısındaki RAF Fairford'da bulunan uçaklar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kullanılmıştı.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
Pentagon sözcüsü, uçakların çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonel güvenlik, varlıklarımızın ve kuvvetlerimizin hareketini gerçek zamanlı olarak doğrulamamıza engel olsa da, şimdi RAF Fairford'a konuşlandırılan tüm ABD bombardıman uçaklarının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana üslerine yeniden konuşlandırıldığını kabul edebiliriz" ifadelerini kullandı.
Karar, RAF Fairford Hava Üssü'nü hedef aldığı öne sürülen bir terör planına ilişkin bazı şüphelilerin gözaltına alınmasından bir hafta sonra geldi.
SALDIRININ ARKASINDA İRAN VAR İDDİASI
İngiltere Başbakan Andy Burnham, çarşamba günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin üssü hedef alan şüpheli komployla ilgili olarak İran'a işaret eden "güçlü işaretler" bulunduğunu söyledi.
TAHRAN YÖNETİMİ SUÇLAMALARA TEPKİ GÖSTERDİ
İran ise Tahran'ı söz konusu planla ilişkilendiren suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Tahran yönetimi, konuyla ilgili olarak Britanya Büyükelçisi'ni çağırdı.
GÜVENLİK ENDİŞESİ İDDİASI
The Wall Street Journal'ın haberinde uçakların üssü hedef aldığı öne sürülen terör planına ilişkin güvenlik endişeleri nedeniyle çekildiği belirtildi.
İngiliz hükümeti daha önce ABD'nin Fairford'da konuşlandırdığı bombardıman uçaklarını, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldıran İran füze tesislerini vurmak amacıyla kullanmasına izin vermişti.
TRUMP: "BÜYÜK ZARAR" PLANLADILAR
ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu komploda yer alan kişilerin "büyük zarar" vermeyi planladığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise olayla ilgili değerlendirmesinde "bir yabancı aktörün ellerine" dikkat çekti.
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