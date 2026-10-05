ABD, İngiltere'deki RAF Fairford Hava Üssü'nde konuşlu B-1 bombardıman uçaklarını ülkedeki ana üslerine geri çekti. Pentagon'un kararı, hava üssünü hedef aldığı öne sürülen bir terör planına ilişkin şüphelilerin gözaltına alınmasından bir hafta sonra geldi.

ABD'nin B-1 bombardıman uçakları (Foto: AFP)

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon sözcüsü, uçakların çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Operasyonel güvenlik, varlıklarımızın ve kuvvetlerimizin hareketini gerçek zamanlı olarak doğrulamamıza engel olsa da, şimdi RAF Fairford'a konuşlandırılan tüm ABD bombardıman uçaklarının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana üslerine yeniden konuşlandırıldığını kabul edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Karar, RAF Fairford Hava Üssü'nü hedef aldığı öne sürülen bir terör planına ilişkin bazı şüphelilerin gözaltına alınmasından bir hafta sonra geldi.