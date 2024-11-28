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Mar-a-Lago’da flaş görüşme! 18 aydır arayı düzeltmeye çalışıyordu: Mark Zuckerberg Trump ile yemek yedi

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 2020 seçiminden bu yana adeta savaştıkları Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg ile Mar-a-Lago’da bir araya geldi. 18 aydır Trump ile arasını düzeltmeye çalıştığı belirtilen Zuckerberg’in Mar-a-Lago ziyaretinin, Tesla ve X’in CEO’su milyarder Elon Musk ile Trump’ın her zamankinden daha yakın olduğu bir dönemde gelmesi dikkat çekti. Peki, Trump Zuckerberg’i neden Mar-a-Lago’da ağırladı? İşte, dikkat çeken Trump-Zuckerberg görüşmesi ile ilgili detaylar…

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:37 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 11:54
Mar-a-Lago’da flaş görüşme! 18 aydır arayı düzeltmeye çalışıyordu: Mark Zuckerberg Trump ile yemek yedi

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ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinin ardından Donald Trump ile Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg arasında başlayan savaşta, Trump'ın 2024 seçimini kazanmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve Meta'nın CEO'su Mark ZuckerbergABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg

ZUCKERBERG İLE TRUMP MAR-A-LAGO'DA

Geçtiğimiz yıla kadar Facebook'ta sansürlenen Trump, Facebook'un kurucusu Zuckerberg ile bir araya geldi.

Trump'ın ikinci dönemi için yardımcı genel müdür olarak atanan Stephen Miller, Zuckerberg'in diğer iş liderleri gibi Trump'ın ekonomik planlarını desteklemek istediğini söyledi. Teknoloji CEO'sunun, Trump ile inişli çıkışlı bir ilişkinin ardından şirketinin sağdaki algısını değiştirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Miller, Fox News'da toplantı hakkında verdiği bir röportajda, "Mark'ın açıkça kendi çıkarları, kendi şirketi ve kendi gündemi var. Ancak Trump'ın liderliğinde Amerika'nın ulusal yenilenmesini desteklemek istediğini açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.

Meta'nın sözcüsü, Zuckerberg ile Trump'ın çarşamba günü bir araya geldiğini doğruladı ve yeni yönetim hakkında konuşmak üzere Trump ve ekibindeki diğer üyelerle akşam yemeğine davet edildiğini söyledi.

TRUMP-ZUCKERBERG SAVAŞI

Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırının ardından Facebook'ta sansürlenmişti. Şirket, Trump'ın hesabını 2023'ün başlarında geri yükledi.

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Zuckerberg, 2024 seçimleri boyunca hiçbir başkanlık adayını desteklemedi.

Zuckerberg Facebook'a geri dönmesinin ardından Trump'a karşı daha olumlu bir duruş sergiledi. Temmuz ayında Pensilvanya'da Trump'a yönelik ilk suikast girişiminin ardından Trump'ın saldırı karşısındaki tavrına övgü yağdırdı.

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TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ: ZUCKERBUCKS DİKKATLİ OL"

Zuckerberg ayrıca kıdemli Biden yönetimi yetkililerinin salgın sırasında Facebook'a bazı COVID-19 içeriklerini "sansürlemesi" için baskı yaptığından şikayet etti.

Trump son aylarda Zuckerberg'e yönelik tehditlerini sürdürdü. Temmuz ayında kendi sosyal ağı Truth Social'da seçim dolandırıcılarını hapse göndermekle tehdit eden bir mesaj yayımlayan Trump "ZUCKERBUCKS, dikkatli ol!" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK'TAN SONRA SAF DEĞİŞTİRDİ

Zuckerberg'in ziyaretinin, teknoloji devi Elon Musk'ın Trump'ın Make America Great Again hareketinde daha etkili hale gelmesi ve Trump'ın seçilmesine yardımcı olmak için siyasi eylem komitesi aracılığıyla yaklaşık 200 milyon dolar katkıda bulunmasıyla aynı döneme denk gelmesi ise dikkat çekti.

Musk, seçimden bu yana Mar-a-Lago'da önemli bir zaman geçirdi ve Trump, onu, girişim sermayedarı ve eski Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Vivek Ramaswamy ile israfı tespit etmek üzere "Hükümet Verimliliği Bakanlığı " olarak bilinen dış danışma paneline liderlik etmesi için seçti.

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