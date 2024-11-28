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Kamala Harris alkolik mi? Seçim sonrası ilk konuşmasına tepki yağdı: Videoyu sarhoş mu çekti?

ABD’de 5 Kasım seçiminde Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında yenilgiye uğrayan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, destekçilerine yaptığı konuşma ile gündeme damga vurdu. Paylaştığı videonun ardından Harris’e tepki yağdı. Oyuncusundan siyasisine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Harris’in çekim sırasında sarhoş olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 13:00 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 13:11
Kamala Harris alkolik mi? Seçim sonrası ilk konuşmasına tepki yağdı: Videoyu sarhoş mu çekti?

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5 Kasım seçimini kaybeden ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, alkol sorunu ile gündeme damga vurdu.

Kamala Harris alkolik mi?

HARRIS İLK KEZ KONUŞTU GÜNDEME DAMGA VURDU

Demokratların adayı olan Harris, başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında aldığı yenilgiden bu yana ilk kez destekçilerine seslendi.

Başkan Yardımcısı videosu yayımlandıktan sonra kısa bir süre içinde eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kamala Harris konuşmasında “Size hatırlatmak isterim ki kimsenin gücünüzü elinizden almasına izin vermeyin. Siz 5 Kasım'dan önce sahip olduğunuz güce ve aynı amaca sahipsiniz. Ve aynı etkileşim ve ilham verme yeteneğine sahipsiniz. Bu yüzden hiç kimsenin ya da hiçbir koşulun gücünüzü elinizden almasına izin vermeyin” ifadelerini kullandı, Takvim Ekran GörüntüsüKamala Harris konuşmasında “Size hatırlatmak isterim ki kimsenin gücünüzü elinizden almasına izin vermeyin. Siz 5 Kasım'dan önce sahip olduğunuz güce ve aynı amaca sahipsiniz. Ve aynı etkileşim ve ilham verme yeteneğine sahipsiniz. Bu yüzden hiç kimsenin ya da hiçbir koşulun gücünüzü elinizden almasına izin vermeyin” ifadelerini kullandı, Takvim Ekran Görüntüsü

BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

X'te yayımlanan videoda üzerinde resmi kıyafetler olduğu görülen ancak bitkin hali dikkat çeken Harris, seçim sonucundan hayal kırıklığına uğrayan destekçilerine yönelik bir konuşma yaptı.

Kamala Harris konuşmasında "Size hatırlatmak isterim ki kimsenin gücünüzü elinizden almasına izin vermeyin. Siz 5 Kasım'dan önce sahip olduğunuz güce ve aynı amaca sahipsiniz. Ve aynı etkileşim ve ilham verme yeteneğine sahipsiniz. Bu yüzden hiç kimsenin ya da hiçbir koşulun gücünüzü elinizden almasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

VİDEOYU ALKOLLÜ MÜ ÇEKTİ?

Cumhuriyetçiler ve Harris'i eleştirenler videoya sert tepki göstererek Harris'in alkollü olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

HARRIS'E TEPKİ YAĞIYOR: İŞLEVSEL ALKOLİK

Aktör Kevin Sorbo "İçki mi içtin?" diye sorarken bir başka kullanıcı "Ooof sert görünüyor. Birkaç kadeh fazla mı içti?" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler ve Harris'i eleştirenler videoya sert tepki göstererek Harris’in alkollü olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi, Takvim Ekran GörüntüsüCumhuriyetçiler ve Harris'i eleştirenler videoya sert tepki göstererek Harris’in alkollü olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi, Takvim Ekran Görüntüsü

Bir sosyal medya kullanıcısı "Kamala Harris neredeyse Amerika Başkanı olacak kadar işlevsel bir alkolik gibi görünüyor. Bu arada Amerika, Ukrayna'dan sorumlu olan ve zar zor işleyen bir Kokain Bağımlısına 24.000.000.000 Dolar daha vermek üzere. Tam bir palyaço dünyası." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler ve Harris'i eleştirenler videoya sert tepki göstererek Harris’in alkollü olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi, Takvim Ekran GörüntüsüCumhuriyetçiler ve Harris'i eleştirenler videoya sert tepki göstererek Harris’in alkollü olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi, Takvim Ekran Görüntüsü

Trump'ın bir yardımcısı sosyal medyada "Bunun yayımlanması için nasıl onay aldığına dair 5.000 kelimelik bir makale okurdum" yorumunu yaptı.

Cumhuriyetçiler ve Harris'i eleştirenler videoya sert tepki göstererek Harris’in alkollü olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi, Takvim Ekran GörüntüsüCumhuriyetçiler ve Harris'i eleştirenler videoya sert tepki göstererek Harris’in alkollü olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi, Takvim Ekran Görüntüsü

National Review yazarı Dan McLaughlin ise "Böyle bir video, çalışanları tarafından nefret edilmeyen bir siyasetçi tarafından asla yayımlanamazdı" dedi.

Başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'ın kampancıları Harris'e saldırmış ve Demokrat rakibinin "içki sorunu" olduğunu iddia etmişti.

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