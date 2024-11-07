Trump’ın hapse girecek dediği Zuckerberg geri adım attı! Dikkat çeken paylaşım geldi

Seçim sürecinde sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk ile yakın iş birliği yapan Trump'ın, kendisine karşı olan ve sansür uygulamakta tereddüt etmeyen Meta 'nın kurucusu Mark Zuckerberg ile yaşadığı tartışmalar da yeniden gündeme geldi.

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump , başkanlık koltuğuna yeniden oturmaya hazırlanırken, muhalif yapı ve gruplara karşı nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

TRUMP KENDİSİNE KOMPLO KURULDUĞUNU SÖYLEDİ

6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları süresiz olarak kapatılmıştı. Meta, bu kararı Trump'ın platformdaki paylaşımlarının şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle aldığını belirtmişti. Daha sonra bu karar, iki yıllık bir askıya alma süresine dönüştürüldü ve Trump 2023 yılında hesaplarına yeniden erişim sağladı.

Trump, Ağustos ayında yayımladığı kitabında, 2020 seçimlerinde Mark Zuckerberg'in kendisine komplo kurduğunu ileri sürmüş ve benzer bir durumun tekrar yaşanması halinde Meta CEO'sunun "hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini" söylemişti.

"TRUMP'I ZAFERİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM"

Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ne yapacağı merakla beklenirken, Mark Zuckerberg sonuçların açıklanmasından bir gün sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Zuckerberg, Trump'ı tebrik ettiği paylaşımında şu mesajı verdi:

"Başkan Trump'ı zaferinden dolayı kutluyorum. Önümüzde büyük fırsatlar var. Sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."