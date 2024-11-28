Donald Trump’tan Kim Jong Un hamlesi! Nükleer savaş tehditleri arasında kritik temas

Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı tehditler devam ederken dünya adım adım nükleer savaşa yaklaşıyor. Reuters'ın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde ise ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, nükleer savaş denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi planlıyor.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP, KİM JONG UN İLE Mİ GÖRÜŞECEK?

Kuzey Kore lideri bu ay ABD'yi gerginliği ve provokasyonları körüklemekle suçladı ve Washington'ın bunu yaparak nükleer savaş riskini artırdığını iddia etti.

Reuters'ın bildirdiğine göre Trump'ın ilk hedefi ABD ile Kuzey Kore arasında temel etkileşimi yeniden sağlamak ve Kim ile buzları kırmak olacak. Ancak Trump'ın nihai bir karar almadığı da belirtildi.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi

"KÜÇÜK ROKET ADAM" İLE "BUNAK"

Trump, geçen hafta, ilk yönetiminde Kuzey Kore stratejisini denetleyenler arasında yer alan eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Alex Wong'u ulusal güvenlik danışman yardımcısı olarak atadı.

İlk başkanlık döneminde Trump ile Kim'in arası oldukça gergindi. Trump "Küçük Roket Adam" diyerek Kim'le alay etmiş ve Kuzey Kore nükleer testlerine devam ederse "ateş ve öfke" salmakla tehdit etmişti. İki lider birbirlerine hakaret içerikli mektuplar göndermiş, Kim Jong Un mektuplarda Trump'a "bunak" demişti.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD'DEN KUZEY KORE'YE İLK ZİYARET

Trump ve Kim 2018 ve 2019 yılları arasında Singapur, Hanoi ve yarımadayı Kuzey ve Güney olarak ikiye ayıran Kore Askerden Arındırılmış Bölgesi'nde (DMZ) olmak üzere üç kez bir araya geldi. DMZ'deki tarihi buluşma, görevdeki bir ABD başkanının Kuzey Kore'ye ilk ayak basışı oldu.

Trump görüşmeleri "aşık olmak" olarak tanımlasa da müzakereler bir nükleer silahsızlanma anlaşması ya da yaptırımların hafifletilmesini sağlayamadı.

KİM BIDEN İLE GÖRÜŞMEDİ

Trump ve Kim arasındaki diplomatik angajman Kore Yarımadası'nda kısa süreli bir çözülmeyi kolaylaştırdı ve bu çözülme o zamandan beri yerini Kuzey ve Güney arasındaki düşmanlık dönemine bıraktı.

Raporda Kim'in, görevden ayrılan ABD Başkanı Joe Biden'ın ön koşulsuz görüşmelere başlanması için dört yıldır sürdürdüğü girişimleri görmezden geldiğine dikkat çekildi.

Biden yönetimi altında ABD ve Güney Kore arasında ortak askeri tatbikatlara yeniden başladı. Kuzey Kore bu tür tatbikatları büyük bir güvenlik tehdidi olarak görüyor ve bunların bir işgal hazırlığını gizlemek için kullanılabileceğini savunuyor.

Geçen hafta Pyongyang'da düzenlenen bir savunma fuarında Kim, Washington'ı tüm dünyayı kapsayan bir etki alanı olduğunu iddia ederek gücünü kötüye kullanmakla ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere muhalif ülkelere karşı askeri tehditler kullanmakla suçladı.

"ABD ile müzakerelerde mümkün olan her yolu zaten araştırdık" diyen Kim, Washington'ın 'Kuzey Kore'ye yönelik saldırgan ve düşmanca politikasının asla değişmeyeceğini' belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP: KİM BENİ ÖZLEDİ

Trump seçim kampanyası sırasında Kim'in kendisini "özlediğini" ve göreve döndüğünde Kuzey Kore'nin "yaramazlık yapmayacağını" ima etmişti.

Kuzey Kore devlet medyası yaz boyunca ülke liderlerinin ABD'de kimin göreve geleceğini "umursamadıkları" yorumuyla karşılık verdi. Haberlerde Kim'in nükleer silah politikasının devam edeceği sinyali verildi.