PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Donald Trump’tan Kim Jong Un hamlesi! Nükleer savaş tehditleri arasında kritik temas

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşeceği iddia edildi. Reuters’ın belirttiğine göre Trump, nükleer savaş iddialarının ortasında ilk temaslarından birini Kim Jong Un ile yapacak. Kim’in Joe Biden yönetimi ile görüşmediği bilinirken Trump’tan gelen hamle ise dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 09:45
Donald Trump’tan Kim Jong Un hamlesi! Nükleer savaş tehditleri arasında kritik temas

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ukrayna ve Rusya arasında karşılıklı tehditler devam ederken dünya adım adım nükleer savaşa yaklaşıyor. Reuters'ın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde ise ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, nükleer savaş denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi planlıyor.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf ArşiviABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP, KİM JONG UN İLE Mİ GÖRÜŞECEK?

Kuzey Kore lideri bu ay ABD'yi gerginliği ve provokasyonları körüklemekle suçladı ve Washington'ın bunu yaparak nükleer savaş riskini artırdığını iddia etti.

Reuters'ın bildirdiğine göre Trump'ın ilk hedefi ABD ile Kuzey Kore arasında temel etkileşimi yeniden sağlamak ve Kim ile buzları kırmak olacak. Ancak Trump'ın nihai bir karar almadığı da belirtildi.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf ArşiviABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi

"KÜÇÜK ROKET ADAM" İLE "BUNAK"

Trump, geçen hafta, ilk yönetiminde Kuzey Kore stratejisini denetleyenler arasında yer alan eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Alex Wong'u ulusal güvenlik danışman yardımcısı olarak atadı.

İlk başkanlık döneminde Trump ile Kim'in arası oldukça gergindi. Trump "Küçük Roket Adam" diyerek Kim'le alay etmiş ve Kuzey Kore nükleer testlerine devam ederse "ateş ve öfke" salmakla tehdit etmişti. İki lider birbirlerine hakaret içerikli mektuplar göndermiş, Kim Jong Un mektuplarda Trump'a "bunak" demişti.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf ArşiviABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD'DEN KUZEY KORE'YE İLK ZİYARET

Trump ve Kim 2018 ve 2019 yılları arasında Singapur, Hanoi ve yarımadayı Kuzey ve Güney olarak ikiye ayıran Kore Askerden Arındırılmış Bölgesi'nde (DMZ) olmak üzere üç kez bir araya geldi. DMZ'deki tarihi buluşma, görevdeki bir ABD başkanının Kuzey Kore'ye ilk ayak basışı oldu.

Trump görüşmeleri "aşık olmak" olarak tanımlasa da müzakereler bir nükleer silahsızlanma anlaşması ya da yaptırımların hafifletilmesini sağlayamadı.

Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçtiTrump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti

KİM BIDEN İLE GÖRÜŞMEDİ

Trump ve Kim arasındaki diplomatik angajman Kore Yarımadası'nda kısa süreli bir çözülmeyi kolaylaştırdı ve bu çözülme o zamandan beri yerini Kuzey ve Güney arasındaki düşmanlık dönemine bıraktı.

Raporda Kim'in, görevden ayrılan ABD Başkanı Joe Biden'ın ön koşulsuz görüşmelere başlanması için dört yıldır sürdürdüğü girişimleri görmezden geldiğine dikkat çekildi.

Biden yönetimi altında ABD ve Güney Kore arasında ortak askeri tatbikatlara yeniden başladı. Kuzey Kore bu tür tatbikatları büyük bir güvenlik tehdidi olarak görüyor ve bunların bir işgal hazırlığını gizlemek için kullanılabileceğini savunuyor.

Geçen hafta Pyongyang'da düzenlenen bir savunma fuarında Kim, Washington'ı tüm dünyayı kapsayan bir etki alanı olduğunu iddia ederek gücünü kötüye kullanmakla ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere muhalif ülkelere karşı askeri tehditler kullanmakla suçladı.

"ABD ile müzakerelerde mümkün olan her yolu zaten araştırdık" diyen Kim, Washington'ın 'Kuzey Kore'ye yönelik saldırgan ve düşmanca politikasının asla değişmeyeceğini' belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviKuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP: KİM BENİ ÖZLEDİ

Trump seçim kampanyası sırasında Kim'in kendisini "özlediğini" ve göreve döndüğünde Kuzey Kore'nin "yaramazlık yapmayacağını" ima etmişti.

Kuzey Kore devlet medyası yaz boyunca ülke liderlerinin ABD'de kimin göreve geleceğini "umursamadıkları" yorumuyla karşılık verdi. Haberlerde Kim'in nükleer silah politikasının devam edeceği sinyali verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Halep’te kilit noktalar ele geçirildi... İdlib’in doğusunda hareketlilik
Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında
Halkbank
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...
Uğur Dündar’ın babalık davasında büyük muamma! DNA testindeki ihmaller sıralandı! Duygu Nebioğlu’ndan Dilara Gülatan’a destek
Başkan Erdoğan’dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop’u bilen ama Neşet Ertaş’a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
Greta Thunberg PKK’nın sözcülüğüne soyundu: Özerklik istedi | Skandal Kürdistan paylaşımı
Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti
Victor Osimhen için Almanya’dan kötü haber! Dev kulübe imza atabilir
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Bebekleri kuvözde ölüme götüren para hırsı
ABD İsrail’e 680 milyon dolarlık silah paketi satışına hazırlanıyor
RTÜK’ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
SON DAKİKA