Hacızade, Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycanlılara karşı yapılan etnik temizliklerin görmezden gelinmesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Hacızade, kamuoyunda tanınan kişilerin sorumlu davranması gerektiğini ve yanlış bilgi yaymaktan kaçınması gerektiğini ifade etti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani , 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ve Türkiye'yi "Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırmakla" suçlamış ve Ermenilerin bölgeden "sürüldüğünü" iddia etmişti.

Mamdani'nin paylaşımının "kışkırtıcı ve gerçeği" yansıtmayan nitelikte olduğunu belirten Hacızade, kamuoyunda tanınan kişilerin sorumlu davranması ve yanlış bilgi yaymaktan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin 1915 olaylarına ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "kışkırtıcı ve gerçeği yansıtmayan" nitelikte olan paylaşımı reddettiklerini bildirdi.

"GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR"

Hacızade, Mamdani'nin paylaşımını reddettiklerini belirterek, söz konusu ifadelerin bölgenin tarihi ve mevcut gerçeklerine ilişkin bilgi eksikliğini ortaya koyduğunu ve siyasi anlatılar doğrultusunda gerçekleri çarpıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın 2020'de uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası alanda tanınan egemen toprakları içinde hareket ettiğini hatırlatan Hacızade, Karabağ'daki Ermeni nüfusa entegrasyon, eşit haklar ve güvenlik güvenceleri sunulduğunu, dolayısıyla "sürgün" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hacızade, Ermenistan'ın işgali döneminde yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı etnik temizlik ve katliamlar yapıldığını, ayrıca kültürel ve dini mirasın tahrip edildiğini görmezden gelen tek taraflı yaklaşımların endişe verici olduğunu ifade ederek Mamdani'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve gecikmeksizin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.