Mandani'nin skandal Karabağ çıkışına Azerbaycan'dan tepki

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Karabağ ile ilgili skandal açıklamasına Azerbaycan'dan tepki geldi. Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Ayhan Hacızade, Zohran Mamdani’nin 1915 olayları ve Karabağ’a ilişkin paylaşımına sert tepki gösterdi. Açıklamayı “kışkırtıcı ve gerçeği yansıtmayan” olarak niteleyen Hacızade, ifadelerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirtti.

Mandani'nin skandal Karabağ çıkışına Azerbaycan'dan tepki
  • New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 1915 olaylarına ilişkin Azerbaycan ve Türkiye'yi Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırmakla suçladı.
  • Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Mamdani'nin paylaşımının kışkırtıcı ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.
  • Hacızade, kamuoyunda tanınan kişilerin sorumlu davranması gerektiğini ve yanlış bilgi yaymaktan kaçınması gerektiğini ifade etti.
  • Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni nüfusa entegrasyon ve güvenlik güvenceleri sunduğunu belirterek sürgün iddialarını reddetti.
  • Hacızade, Ermenistan'ın işgali döneminde Azerbaycanlılara karşı yapılan etnik temizliklerin görmezden gelinmesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan ve Türkiye'yi "Karabağ'daki Ermeni nüfusa saldırmakla" suçlamış ve Ermenilerin bölgeden "sürüldüğünü" iddia etmişti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani

AZERBAYCAN'DAN MAMDANİ'YE TEPKİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin 1915 olaylarına ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "kışkırtıcı ve gerçeği yansıtmayan" nitelikte olan paylaşımı reddettiklerini bildirdi.

Hacızade, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan açıklamalarına yanıt verdi.

Mamdani'nin paylaşımının "kışkırtıcı ve gerçeği" yansıtmayan nitelikte olduğunu belirten Hacızade, kamuoyunda tanınan kişilerin sorumlu davranması ve yanlış bilgi yaymaktan kaçınması gerektiğini kaydetti.

"GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR"

Hacızade, Mamdani'nin paylaşımını reddettiklerini belirterek, söz konusu ifadelerin bölgenin tarihi ve mevcut gerçeklerine ilişkin bilgi eksikliğini ortaya koyduğunu ve siyasi anlatılar doğrultusunda gerçekleri çarpıttığı değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın 2020'de uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası alanda tanınan egemen toprakları içinde hareket ettiğini hatırlatan Hacızade, Karabağ'daki Ermeni nüfusa entegrasyon, eşit haklar ve güvenlik güvenceleri sunulduğunu, dolayısıyla "sürgün" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hacızade, Ermenistan'ın işgali döneminde yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı etnik temizlik ve katliamlar yapıldığını, ayrıca kültürel ve dini mirasın tahrip edildiğini görmezden gelen tek taraflı yaklaşımların endişe verici olduğunu ifade ederek Mamdani'nin açıklamalarının kabul edilemez olduğunu ve gecikmeksizin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.

