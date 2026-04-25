Netanyahu'nun seçim hazırlığı Gazze'ye saldırı: Lübnan ve İran'da ateşkes sürerken İsrail iddiası

İsrail’de seçimler yaklaşırken, İran ve Lübnan’daki ateşkeslerin sürdüğü ortamda Gazze’ye yönelik yeni bir saldırı hazırlığı iddiası gündeme geldi; analizler, Netanyahu hükümetinin siyasi baskılar altında “saldırı seçeneğini” yeniden masaya koyduğu iddia ediliyor.

Netanyahu'nun seçim hazırlığı Gazze'ye saldırı: Lübnan ve İran'da ateşkes sürerken İsrail iddiası
  • İsrail'in Gazze'ye yönelik büyük çaplı saldırılara yeniden başlamak için hazırlık yaptığı iddia edildi.
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran ve Lübnan'da ateşkeslerin devamı durumunda Gazze'ye saldırarak seçim öncesi siyasi rakiplerine karşı konumunu güçlendirmeyi amaçladığı öne sürüldü.
  • İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Netanyahu'dan İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme talimatı vermesini talep ettiği belirtildi.
  • İsrail ordusu içindeki bazı komutanların Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmak için çaba gösterdiği ve ateşkese rağmen saldırıların devam ettiği aktarıldı.
  • Bu saldırıların Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında 'sarı hat' olarak isimlendirilen sınırın ötesine uzandığı ve çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İran ve Lübnan'da ateşkes devam ederken İsrail'in Gazze'ye büyük çaplı saldırıları yeniden başlatmak için harekete geçtiği iddia edildi.

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

İsrail hükümetinin, İran ve Lübnan'daki ateşkeslerin devam etmesi durumunda, ülkede yapılacak genel seçimler öncesinde Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden saldırılara başlamak için hazırlık yaptığı öne sürüldü.

"HAMAS GÜÇLENİYOR AÇIKLAMALARI TESADÜFİ DEĞİL"

İsrail'in Haaretz gazetesinde Amos Harel imzasıyla yayımlanan analizde, İsrailli siyasetçilerin Hamas'ın Gazze'de güçlendiğine dair açıklamalarının tesadüfi olmadığına işaret edildi.

Söz konusu analize göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Lübnan'da çatışmasızlığın devamı durumunda, ekimde yapılacak genel seçimler yaklaşırken, diğer cephelerde savaşın "sonsuz ateşini" canlı tutmayı amaçlıyor.

SEBEBİ NETANYAHU'NUN SEÇİM HAZIRLIĞI

Netanyahu, siyasi rakiplerinin Gazze'de vaddettiği "tam zaferi" gerçekleştirememesi nedeniyle yönelttiği eleştirilere karşı, Gazze'ye yeniden saldırarak hedefinden vazgeçmediğini kanıtlamayı arzuluyor.

Analizde, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Netanyahu'dan İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etmek için harekete geçme talimatı vermesini talep ettiği hatırlatıldı.

Bu yöndeki hazırlıkların başladığı belirtilen analizde, öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'da Oslo Anlaşmalarını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir hamle yapıldığı aktarıldı.

Analizde, İsrail ordusu içerisinde de Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmak için çaba gösteren komutanlar olduğu, ateşkese rağmen halihazırda devam eden saldırıların Gazze'de ateşkes anlaşması kapsamında "sarı hat" olarak isimlendirilen sınırın ötesine uzandığı ve çok sayıda Filistinli sivilin bu saldırılarda hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

