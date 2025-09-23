Mağrip Sumud Filosu İsrail'in tehditlerine rağmen Gazze'ye doğru yola çıktı!

Mağrip Sumud Filosu'ndaki 500'den fazla gönüllü, İsrail'in insani yardım misyonunu gayrimeşrulaştırma girişimlerini reddederek Gazze'ye doğru yola çıktı.

Fas'tan yola çıkan Mağrip Sumud Filosu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik tehlikeli tırmanışına rağmen Gazze'ye yardım ulaştırma misyonunu sürdürme sözü verdi.

Organizatörler, İsrail işgalinin insani bir girişimi "güvenlik tehdidi" olarak yaftalamaya çalıştığını, bunun kasıtlı olarak meşruiyetini ortadan kaldırma ve sivil katılımcılara yönelik bir saldırı için zemin hazırlama çabası olduğunu belirtiyor.

Kürsel Sumud Filosu Gazze yolunda (Takvim.com.tr)

GEMİLER TEHLİKEDE: İHA'LAR ÜZERİNDE UÇUYOR

Bu arada filodaki gemilerin üzerinde kimliği belirsiz insansız hava araçlarının uçtuğu bildirildi.

Bu durum, gemideki 500'den fazla gönüllünün güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Mağrip Sumud Filosu organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, gemidekilerin tehdit ve gözdağılara rağmen Gazze'ye ulaşma ve yardım ulaştırma konusunda kararlı oldukları vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası hukuk şüpheye yer bırakmaz: İnsani yardım misyonları ve sivil katılımcıları tam koruma hakkına sahiptir. Filoya yönelik herhangi bir saldırı, Cenevre Sözleşmeleri'nin açık bir ihlali olacak" denildi.

Gazze'ye doğru yola koyulmak üzere olan bir gemi (Takvim.com.tr)

Ayrıca abluka altında acımasız bombardıman ve kasıtlı açlığa maruz kalan Gazze halkına yardım ulaştırmak için barış ve şiddetsizlik ilkeleri doğrultusunda yelken açmaya devam etme kararlılıkları yinelendi.

Gazze Ablukasını Kırma Uluslararası Komitesi de endişeleri dile getirerek, Pazar günü Küresel Sumud Filosu üzerinde sürekli olarak gözetleme amaçlı insansız hava araçlarının uçtuğunu doğruladı.

Libya gemisi Ömer Muhtar da Pazar günü Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere yola çıkmıştı. Gemiye, filoya tıbbi destek sağlamak için yoğun bakım ünitesi yerleştirildi.

Ömer Muhtar gemisi yola çıktı

Korkmuyoruz