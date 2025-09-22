PODCAST CANLI YAYIN

Ömer Muhtar'dan Gazze seferi: Küresel Sumud filosu son sürat ilerliyor

Soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na Libya’dan katılan ve sağlık hizmetleri sunmak için yoğun bakım ünitesiyle donatılan Ömer Muhtar gemisi denize açıldı.

Giriş Tarihi:
Ömer Muhtar'dan Gazze seferi: Küresel Sumud filosu son sürat ilerliyor

Geminin sözcüsü Nebil Sukni, Libya'nın "Şehitler Günü" olarak kutladığı ve İtalyanlara karşı 20 yıl süren direnişin ardından 16 Eylül 1931'de şehit edilen Ömer Muhtar'ı anma gününde yola çıkmayı planladıklarını ancak lojistik düzenlemeler nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Sukni, "Şu anda tüm teçhizatımızla hazırız. Gazze'ye ulaşmaya elverişli olmayan bazı teknelerden yeni kişileri de gemimize aldık." dedi.

Ömer Muhtar gemisi Gazze yolundaÖmer Muhtar gemisi Gazze yolunda

GÖNÜLLÜLER ARTIYOR

Gemide Gazze halkı için çadırlar, ilaçlar, yeni doğan çocuklara özel gıdalar ve her yaş grubuna hitap eden çeşitli erzak bulunduğunu aktaran Sukni, gemide eski başbakan Ömer el-Hasi'nin yanı sıra bir İskoç ve bir Kanadalı aktivist ile çok sayıda gönüllünün bulunduğunu kaydetti.

Ömer Muhtar gemisi Gazze yolunda (DHA)Ömer Muhtar gemisi Gazze yolunda (DHA)

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Ömer Muhtar gemisi Gazze yolunda (AA)Ömer Muhtar gemisi Gazze yolunda (AA)

DRON SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Ömer Muhtar Ömer Muhtar


ÖMER MUHTAR KİMDİR?

Ömer Muhtar, 20. yüzyılın başlarında Libya'da İtalyan sömürgesine karşı verilen direnişin simge isimlerinden biridir. 1858'de doğan Muhtar, Senusi tarikatına bağlı bir lider olarak 1911'den itibaren İtalyan işgaline karşı uzun yıllar gerilla mücadelesi yürüttü. "Çöl Aslanı" olarak bilinen Muhtar, disiplinli savaş stratejileri ve halkın desteğiyle direnişi ayakta tuttu. 1931'de İtalyanlar tarafından yakalanarak idam edildi. Bugün Libya'da milli kahraman olarak anılmakta ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü kabul edilmektedir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda güvenoyu oyunu! Şaibe davasını çıkmaza sokmak için her yolu deniyorlar
Türk Telekom
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Tepkiler çığ gibi
Kar yağışı yerini yaz güneşine bırakacak! Balkan soğukları gidiyor, Afrika sıcaklarıyla 35 derece geliyor: İstanbul, Ankara ve Karadeniz Bölgesi...
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
AK Parti'de temayül yoklamaları başlıyor! İl başkanı belirlemede 5 model!
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Yol trafiğe kapatıldı! Bin polis görevde! İşte istenen cezalar
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı yaşadığı stres ve heyecanla yarışmaya damga vurdu!
Kanarya'nın tadı yok! Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1-1 | MAÇ SONUCU
Rize'de son durum... Bakan Uraloğlu açıkladı | 31 köy yolu ulaşıma açıldı
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi
TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyası