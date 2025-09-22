Ömer Muhtar'dan Gazze seferi: Küresel Sumud filosu son sürat ilerliyor

DRON SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.



Ömer Muhtar





ÖMER MUHTAR KİMDİR?



Ömer Muhtar, 20. yüzyılın başlarında Libya'da İtalyan sömürgesine karşı verilen direnişin simge isimlerinden biridir. 1858'de doğan Muhtar, Senusi tarikatına bağlı bir lider olarak 1911'den itibaren İtalyan işgaline karşı uzun yıllar gerilla mücadelesi yürüttü. "Çöl Aslanı" olarak bilinen Muhtar, disiplinli savaş stratejileri ve halkın desteğiyle direnişi ayakta tuttu. 1931'de İtalyanlar tarafından yakalanarak idam edildi. Bugün Libya'da milli kahraman olarak anılmakta ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü kabul edilmektedir.





