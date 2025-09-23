İsrail Suriye’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor: Yeni kontrol noktaları kuruldu!

Soykırımcı İsrail güçleri, Kuneytra kırsalının merkezindeki el-Samdaniye el-Garbiye kasabasına yeni bir saldırı düzenlediğini bildirdi. Yerel kaynaklara göre İsrail birlikleri, insansız hava araçlarının keşif uçuşları arasında, saldırının hemen ardından bir kontrol noktası kurdu.

İsrail kuvvetleri iki gün önce aynı bölgede, daha geniş çaplı askeri konuşlandırma ve insansız hava araçlarının uçuşları eşliğinde bir denetim noktası kurmuştu.

Suriye basını, İsrail askerlerinin bölgede çok sayıda sivil aracı durdurarak yolcuların kimlik kontrolünü gerçekleştirdiğini bildirmişti.