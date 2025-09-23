PODCAST CANLI YAYIN

ABD'de Macron Trump'ın konvoyu nedeniyle New York sokaklarında mahsur kaldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun geçişi nedeniyle polis, Macron'un konvoyunu durdurdu. Yolda mahsur kalan Macron, yaşanan bu durumu bizzat Trump'ı arayarak anlattı.

Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin düzenlendiği New York'ta ilginç bir an yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu nedeniyle tüm yollar kapatılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aracı da polisler tarafından durduruldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler toplantıları için bulunduğu New York'ta ilginç bir durumla karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun geçişi nedeniyle polis, Macron'un konvoyunu durdurdu. Yolda mahsur kalan Macron, yaşanan bu durumu bizzat Trump'ı arayarak anlattı.


TAHMİN ET NE OLDU?

Görüşmede, "Tahmin edin ne oldu? Her şey sizin için durdurulduğundan dolayı bekliyorum" diyerek yaşanan olayı espriyle karışık dile getirdi. İki lider arasında geçen bu telefon görüşmesi ve Macron'un yolda kaldığı anlar, kameralar tarafından kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı.

