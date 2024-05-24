Bella Hadid’den Cannes sokaklarında kefiye şov: Gazze eylemleri engellenirken Fransa’yı sessiz protestosu ile salladı! Biden’a dondurmalı cevap: Öyle değil böyle yenir

Filistin asıllı süpermodel Bella Hadid, Cannes sokaklarına kefiye elbisesi ile damga vurdu. 77. Cannes Film Festivali için bulunduğu Cannes'da elinde dondurması ile yürüyen Hadid, üzerindeki Filistin direnişinin sembolü haline gelen kefiyeden yapılma elbisesi ile dikkat çekti. Hadid'in sessiz protestosu övgü toplarken elindeki dondurma ise Gazze için ateşkes konusunu gündeme getirirken dondurma yiyen ABD Başkanı Joe Biden'a gönderme olarak yorumlandı.
Filistin asıllı dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid, Cannes sokaklarını kefiye elbisesi ile salladı.
Geçtiğimiz haftalarda modelliği bırakıp sevgilisi Adan Banuelo ile Adan Banuelo ile Teksas'ta yaşamaya başladığını duyuran Hadid, 77. Cannes Film Festivali için bulunduğu Fransa'ya sessiz protestosu ile damga vurdu.
CANNES'DA KEFİYESİ VE DONDURMASIYLA BOY GÖSTERDİ
7 Ekim'den bu yana Filistin'e desteğini kesintisiz sürdüren Bella Hadid, Filistin direnişinin sembolü haline gelen kefiyeden yapılma elbisesi ile perşembe günü Cannes sokaklarında boy gösterdi.
CANNES'DA KEFİYESİ VE DONDURMASIYLA BOY GÖSTERDİ
7 Ekim'den bu yana Filistin'e desteğini kesintisiz sürdüren Bella Hadid, Filistin direnişinin sembolü haline gelen kefiyeden yapılma elbisesi ile perşembe günü Cannes sokaklarında boy gösterdi.