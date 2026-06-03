Küresel güvenlik hamlesi: Sosyal medyaya 16 yaş altı sınırı genişliyor!
Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, çocukları siber zorbalık, istismar ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandıracak düzenlemenin bir yıl içinde yürürlüğe gireceğini açıkladı. Avustralya, Endonezya ve Malezya'nın adımlarıyla küresel bir akıma dönüşen, Türkiye'nin de TBMM'de kabul edilen yasa doğrultusunda 15 yaş altına getirdiği sosyal medya kısıtlamasıyla öncülük ettiği bu dijital güvenlik hamlesine; Polonya, Fransa ve İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi de benzer düzenlemelerle katılıyor.
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- Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koymayı planladıklarını açıkladı.
- Muizzu, çocukların sosyal medyada maruz kaldığı istismar, zorbalık ve uygun olmayan içerikler nedeniyle bu düzenlemeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.
- Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, bu düzenleme çocukların güvenliğini sağlamak için atılacak adımlar arasında yer alıyor.
- Muizzu, sosyal medya kısıtlamasının dijitalleşme çabalarından geri adım atmak anlamına gelmediğini ifade etti.
- Dünya genelinde Avustralya ve Endonezya gibi ülkeler benzer düzenlemeleri uygulamaya koyarken, Avrupa'dan bazı ülkeler de benzer adımlar atmaya hazırlanıyor.
Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini sınırlandırmayı amaçlayan düzenlemeyi bir yıl içinde uygulamaya koymayı planladıklarını bildirdi.
Maldivler Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Muizzu, düzenlediği basın toplantısında, çocukların güvenliğini sağlamak için atılacak adımlara ilişkin konuştu.
16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KORUMA KALKANI
Ülkede 16 yaş altındaki çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı planladıklarını söyleyen Muizzu, düzenlemenin en geç bir yıl içinde tamamen uygulamaya konacağını belirtti.
Muizzu, hükümetin bu kararına, ülkedeki çocukların sosyal medyada maruz kaldığı istismar, zorbalık ve uygun olmayan içerikleri gerekçe gösterdi.
Sosyal medya kısıtlamasının çocukların güvenliğini sağlamak açısından elzem olduğuna dikkati çeken Muizzu, bu durumun, ülkedeki dijitalleşme çabalarından geri adım attıkları anlamına gelmediğini ifade etti.
Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini engelleyen yasal düzenlemeyi dünyada ilk hayata geçiren ülke olurken Endonezya da martta benzer adım atarak Güneydoğu Asya'da bu uygulamayı başlatan ilk ülke olarak kayıtlara geçmişti.
Malezya'da, 16 yaş altındakilerin sosyal medya hesabı açmasını engellemeyi amaçlayan düzenleme de dün yürürlüğe girmişti.
Polonya, Danimarka, Fransa, İspanya, Yunanistan ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri de benzer adımları atmaya hazırlanıyor.