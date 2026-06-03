İngiltere’yi ayağa kaldıran görüntü! 18 yaşındaki genç yerde can çekişirken kelepçelendi: Polis kamerası gerçeği ortaya çıkardı
İngiltere’de geçen yıl yaşanan ölümcül bıçaklı saldırıya ilişkin mahkemede ortaya çıkan polis kamerası görüntüleri ülke genelinde infial yarattı. Ağır yaralı halde yerde yatan 18 yaşındaki Henry Nowak’ın kelepçelenmesi, polis teşkilatını eleştirilerin odağına taşırken, Southampton’da düzenlenen protestolar şiddet olaylarına sahne oldu.
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- İngiltere'nin Southampton kentinde Aralık 2025'te bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Henry Nowak'a müdahale eden polisin vücut kamerası görüntüleri mahkemede izlendi ve ülke gündeminde tartışma yarattı.
- Mahkeme kayıtlarında polislerin ağır yaralı Nowak'ı kelepçelediği, gencin 'Nefes alamıyorum' demesine bir memurun 'Sanmıyorum dostum' yanıtı verdiği görüldü.
- Nowak'ı 21 santimetrelik bıçakla öldüren 23 yaşındaki Vickrum Digwa en az 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve saldırgan polislere ırkçı saldırıya uğradığını iddia etmişti.
- Başbakan Keir Starmer görüntülerin son derece sarsıcı olduğunu belirterek polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular olduğunu söyledi.
- Southampton'da yüzlerce kişi polis merkezi önünde protesto düzenledi ve göstericilerle çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.
İngiltere'nin Southampton kentinde Aralık 2025'te bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Henry Nowak'a yönelik polis müdahalesi, mahkemede ortaya çıkan görüntülerin ardından ülke gündemine oturdu.
Mahkemede izlenen polis vücut kamerası kayıtlarında, ağır yaralı halde yerde yatan Nowak'ın "Bıçaklandım" ve "Nefes alamıyorum" dediği, bir polis memurunun ise buna karşılık "Sanmıyorum dostum" yanıtını verdiği görüldü. Görüntülerde polislerin genç öğrenciyi kelepçelediği, daha sonra yaralarının ciddiyetini fark ederek kelepçeleri çıkarıp kalp masajı uyguladığı anlar yer aldı.
Nowak'ı 21 santimetrelik bıçakla öldüren 23 yaşındaki Vickrum Digwa ise mahkeme tarafından en az 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
SALDIRGANIN İDDİALARI POLİS MÜDAHALESİNİ ETKİLEDİ Mİ?
Dava dosyasına göre Digwa, olay yerine gelen polislere Nowak'ın kendisine saldırdığını söyledi ve ırkçı saldırıya uğradığını öne sürdü. Sarığının çıkarıldığını ve gözünden yaralandığını iddia eden saldırganın bu beyanlarının polislerin ilk değerlendirmesinde etkili olup olmadığı tartışma konusu oldu.
Olay sonrası Hampshire Polisi kamuoyundan özür dilerken, müdahaleye katılan memurlardan birinin istifa ettiği, üç polis memurunun ise yürütülen soruşturmada tanık olarak ifade verdiği açıklandı.
BAŞBAKAN STARMER: "CEVAPLANMASI GEREKEN CİDDİ SORULAR VAR"
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ortaya çıkan görüntülerin son derece sarsıcı olduğunu belirterek, "Polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular var" dedi.
Starmer, özellikle saldırganın olay yerindeki ırkçılık iddialarının polis kararlarını etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerektiğini vurgulayarak, görüntülerin kamuoyunda haklı soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.
Davaya bakan Hakim William Mousley de olayın ülke genelinde ırksal gerilimleri artırdığını söyledi.
PROTESTOLARDA ARBEDE ÇIKTI
Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Southampton'da yüzlerce kişi polis merkezi önünde toplandı. Protestolara aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson da katıldı.
Göstericiler, ABD'de polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden George Floyd'un son sözlerine gönderme yaparak "Nefes alamıyorum" sloganları attı.
Akşam saatlerinde tansiyon yükselirken bazı göstericiler çevik kuvvet ekiplerine sandalye, kutu, meşale, tuğla ve şişe fırlattı. Polis ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı.
İÇİŞLERİ BAKANI: "ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"
İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, protestolarda yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayın siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini söyledi.
Mahmood, Nowak ailesinin oğullarının ölümünün toplumda daha fazla nefret ve bölünmeye neden olmaması yönündeki çağrısını hatırlatarak, şiddete karışanların yasanın tüm yaptırımlarıyla karşılaşacağını ifade etti.
Parlamentoda yaptığı açıklamada ise herkesin yasa önünde eşit olduğunu vurgulayan Mahmood, kamu kurumlarının karar alırken kişilerin etnik kökeni veya dini kimliğini değil, oluşturdukları güvenlik riskini esas alması gerektiğini kaydetti.
AİLEDEN SERT TEPKİ
Henry Nowak'ın ailesi, oğullarına yönelik polis müdahalesini "insanlık dışı ve aşağılayıcı" sözleriyle değerlendirdi.
Baba Mark Nowak, yaşanan trajedinin toplumda yeni ayrışmalara yol açmaması gerektiğini belirtirken, ülke basınında yer alan haberlere göre saldırgan Digwa'ya verilen cezanın artırılması talebiyle İngiltere Başsavcılığına çok sayıda başvuru yapıldı.
Başsavcılık Ofisi, cezanın yeniden incelenip incelenmeyeceğine ilişkin kararın 28 gün içinde açıklanacağını duyurdu.