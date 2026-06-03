Başbakan Keir Starmer görüntülerin son derece sarsıcı olduğunu belirterek polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular olduğunu söyledi.

Nowak'ı 21 santimetrelik bıçakla öldüren 23 yaşındaki Vickrum Digwa en az 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve saldırgan polislere ırkçı saldırıya uğradığını iddia etmişti.

İngiltere'nin Southampton kentinde Aralık 2025'te bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Henry Nowak'a müdahale eden polisin vücut kamerası görüntüleri mahkemede izlendi ve ülke gündeminde tartışma yarattı.

İngiltere'nin Southampton kentinde Aralık 2025'te bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 18 yaşındaki Henry Nowak'a yönelik polis müdahalesi, mahkemede ortaya çıkan görüntülerin ardından ülke gündemine oturdu.

Mahkemede izlenen polis vücut kamerası kayıtlarında, ağır yaralı halde yerde yatan Nowak'ın "Bıçaklandım" ve "Nefes alamıyorum" dediği, bir polis memurunun ise buna karşılık "Sanmıyorum dostum" yanıtını verdiği görüldü. Görüntülerde polislerin genç öğrenciyi kelepçelediği, daha sonra yaralarının ciddiyetini fark ederek kelepçeleri çıkarıp kalp masajı uyguladığı anlar yer aldı.

Nowak'ı 21 santimetrelik bıçakla öldüren 23 yaşındaki Vickrum Digwa ise mahkeme tarafından en az 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.