X CEO'su Linda Yaccarino 24 Nisan'da hakim karşısına çıkacak ve Musk'ın ifadeye gelmemesi durumunda ağır para cezaları ile X'in Fransa'da yasaklanması gündeme gelebilir.

Center for Countering Digital Hate verilerine göre Grok yapay zekası 11 günde 3 milyonun üzerinde cinsel içerikli görsel üretti ve bunların 23 bininin çocukları hedef aldığı tahmin ediliyor.

Paris Savcılığı siber suçlar birimi, Europol ve ulusal polis 3 Şubat 2026'da X'in Paris ofisine şafak baskını düzenleyerek moderasyon sistemleri, algoritmik kodlar ve Grok yapay zekasına dair teknik verilere el koydu.

Paris Savcılığı, X platformu sahibi Elon Musk'ı yapay zeka Grok'un çocuk istismarı materyali üretmesi, algoritmaların dış müdahaleye açık olması ve organize suç örgütü mantığıyla yönetildiği iddialarıyla ifadeye çağırdı.

Küresel teknoloji milyarderinin kişisel oyun alanına çevirdiği devasa sosyal ağı, Avrupa devletinin yargı gücüyle kafa kafaya geldi. Paris Savcılığı, X platformunun sahibi Elon Musk'ı, şirket hakkında yürütülen geniş kapsamlı ceza soruşturması kapsamında ifade vermeye çağırdı.

Musk'ın bugün Paris'te vereceği gönüllü ifade, tarihin en ağır siber suç soruşturmalarından birinin yeni aşamasını temsil ediyor. Şirketin CEO'su Linda Yaccarino'nun 24 Nisan'da hakim karşısına çıkacağı süreç yapay zeka Grok'un ürettiği çocuk istismarı materyallerinden, platformun algoritmalar aracılığıyla dış müdahaleye çanak tutmasından organize suç örgütü mantığıyla yönetildiği iddialarına kadar uzanan devasa skandallar zincirini barındırıyor.

Peki şimdi ne olacak? ABD, Fransa'ya hangi baskıları uygulayacak? İsrail işin neresinde? İşte dijital çağın en büyük hesapaşması olarak anılan olayın bütün ayrıntıları...

ŞAFAK BASKINIYLA BAŞLADI

Hukuki kuşatma aylar öncesine dayanıyor.

The Guardian gazetesinin haberine göre, 3 Şubat 2026 sabahı Paris Savcılığı siber suçlar birimi, ulusal polis ve Europol uzmanları X'in Paris ofisine şafak operasyonu düzenledi. JURIST platformunun aktardığı bilgilere göre operasyon, platformun taraflı algoritmalar kullanarak verileri manipüle ettiği şüphesiyle başlatıldı.

Müfettişler ofiste moderasyon sistemleri, algoritmik kodlar ve Grok yapay zekasına dair tüm teknik verilere el koydu.

The Register, polisin baskında X yöneticilerinin iletişimlerini dinleme ve izleme yetkisi veren organize suç prosedürlerini kullandığını yazdı. Operasyonun uluslararası boyutuna dikkat çeken Europol yetkilileri, "Soruşturmanın, platformun işleyişi ve kullanımıyla bağlantılı bir dizi şüpheli suçla ilgili" olduğu açıklamasını yaptı.

X Network'ün CEO'su Elon Musk ve X Corp'un eski CEO'su Linda Yaccarino'nun, 20 Nisan 2026'da Paris'te X ile ilgili bir soruşturma kapsamında mahkemeye çağrıldığı Paris Adalet Divanı. (Fotoğraf: EPA)

11 GÜNDE 3 MİLYONLUK SAPKIN GÖRSEL ÜRETİMİ

Soruşturmanın en mide bulandırıcı ayağını Musk'ın göz bebeği Grok oluşturuyor.

eNCA raporuna göre soruşturma, yapay zekanın karıştığı rezaletler nedeniyle derinleşti.

Center for Countering Digital Hate (CCDH) verileri felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Grok sadece 11 günde 3 milyonun üzerinde cinsel içerikli görsel üretti.

ÇOCUKLAR HEDEFTE

X'in ürettiği cinsel görsellerin 23 bininin çocukları hedef aldığı tahmin ediliyor.

Tech Policy Press, Grok'un basit komutlarla kadınları dijital ortamda soymak için kullanıldığını, durumun dünya genelinde infiale neden oılduğunu aktardı.

SÜRECİ BAŞLATAN HAMLE MİLLETVEKİLİNDEN

Krizin temelinde X algoritmasının yabancı müdahalesine imkan tanıdığı iddiaları yatıyor.

Courthouse News'in bildirdiğine göre, 2025 yılında Rönesans Partisi Milletvekili Eric Bothorel'in suç duyurusu süreci başlattı. Bothorel, X'in Avrupa Birliği müktesebatına meydan okuduğunu savunarak, "X algoritmasındaki son değişiklikler ve Elon Musk'ın şirketi satın almasından bu yana yönetimindeki bariz müdahaleler konusunda uyarıda bulunuyorum." dedi.

HOMOFOBİK RAHATSIZLIK

Le Canard Enchaine gazetesine konuşan siber güvenlik direktörü, platformun nefret söylemi, ırkçılık ve homofobik içerikleri kasıtlı olarak ön plana çıkardığını bildirdi.

Eski Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton konuya, "Bu açıkça bir dış müdahaledir." sözleriyle işaret etti.

İSRAİL DE İŞİN İÇİN İÇİNDE

Grok'taki başıboşluk İsrail'in siyonist lobisini de rahatsız etti.

The Guardian, yapay zekanın Auschwitz'teki "gaz odalarının" varlığını sorgulayan ve "Yahudi soykırımını" inkar eden içerikler ürettiğini iddia ederek Fransız yasalarını açıkça çiğnediğini öne sürdü.

Ocak 2025'te başlayan soruşturmanın bir parçası olarak, 3 Şubat 2026'da X'in Fransa'daki ofislerinde arama yapıldı. (Fotoğraf: Paris Adalet Divanı - EPA)

MUSK TAKMIYOR

Elon Musk ise soruşturmayı küçümsemeye devam ediyor.

Creatives Unite'in aktardığına göre Musk, yargı sürecini hedef alarak, "Bu siyasi saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Kendi platformu üzerinden mağduriyet söylemi geliştiren Musk, "Bu, adaletin tesisi değil; kontrol edilemeyen bir platformun sesini kesme çabasıdır." dedi.

X yönetimi yayımladığı sert açıklamada, "Bugünkü sahne baskını, bu soruşturmanın Fransız yasalarını çarpıttığına, adil yargılanma sürecini baypas ettiğine ve ifade özgürlüğünü tehlikeye attığına dair inancımızı güçlendiriyor." savunmasını yaptı.

Yapay zeka aracı Grok’un ürettiği yasa dışı içerikler ve X’in algoritmik manipülasyonları uluslararası krize dönüştü. Musk süreci siyasi saldırı olarak nitelerken, Fransa yargısı milyarlarca dolarlık ceza ve erişim engeli sinyali veriyor. (Fotoğraf: AFP)

SAVCILIK X'TEN ÇEKİLDİ

Paris Savcısı Laure Beccuau iddialara, "Soruşturma, Fransız araştırmacıların doğrulamaları ve farklı siyasi kurumların katkılarıyla açılmıştır." cevabını verdi.

Savcılık, platforma tepki olarak artık X üzerinden iletişim kurmayacağını, sadece LinkedIn ve Instagram kullanacağını duyurdu. Halihazırda Paris Savcılığı'nın X hesabına erişilemiyor.

OKYANUS ÖTESİ YANKILAR… "AVRUPA ŞİRKETLERİMİZE BASKI KURUYOR"

Dava, ABD ile Avrupa arasında diplomatik krize dönüşme potansiyeli taşıyor.

CTV News'in haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı soruşturmada Fransa ile iş birliği yapmayı reddediyor.

Wall Street Journal'da yayımlanan mektuba göre ABD, sürecin ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunuyor.

Paris Savcılığı okyanus ötesinden gelen baskılara, "Fransız anayasası güçler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını garanti eder." sözleriyle sert çıktı.

Creatives Unite, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin, Avrupa'nın dijital kanunlar aracılığıyla Amerikan şirketlerine baskı uyguladığına dair 100 sayfalık rapor yayımladığını aktardı.

KÜRESEL İNTERNETİN SONU MU

Reuters ve AP haberi piyasa dinamikleri ekseninde verirken, Le Monde davanın demokrasinin dijital platformlar karşısındaki koruma kalkanı olduğunu yazdı. The New York Times Musk'ın yönetim tarzı ile ulusal güvenlik kaygıları arasındaki çatışmaya odaklandı. BBC, küresel internet düzeninin sonunun gelip gelmediğini sorguladı.

Kurumsal hesap verebilirlik grubu Eko tarafından düzenlenen ve Başbakan'ı Elon Musk'a karşı durmaya ve X ile Grok'u yasaklamaya çağıran bir reklam panosu, 14 Ocak 2026'da Londra, Britanya'daki Westminster'dan geçiyor. (Fotoğraf: REUTERS)

ŞİMDİ NE OLACAK

The Guardian, Musk ve Yaccarino'nun gönüllü görüşmeye katılıp katılmayacağının belirsizliğini koruduğunu yazdı.

Musk'ın ifadeye gelmemesi Fransız kanunlarına göre soruşturmayı durdurmuyor. Aksine, gıyabında verilebilecek ağır para cezaları ve X'in Fransa'da tamamen yasaklanması gündeme gelebilir.

Fransa'nın suçlamaları ispatlaması durumunda Elon Musk'ın karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.