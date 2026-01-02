ABD'de Musk'ın yapay zeka aracı Grok'a müstehcen görüntü davası

ABD'nin Tennessee eyaletinde, Elon Musk'a ait xAI şirketine görüntü üretme araçlarıyla gerçek fotoğrafları uygunsuz içerikli hale getirdiği gerekçesiyle dava açıldı. X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istediği "sosyal medya akımına" ülkelerden tepkiler gelmişti.

  • Tennessee eyaletinde 3 lise öğrencisi, Elon Musk'un xAI şirketine görüntü üretme araçlarıyla gerçek fotoğrafları uygunsuz içerikli hale getirdiği gerekçesiyle California'da toplu dava açtı.
  • Davacılardan birinin Aralık 2025'te bir video ve dört görüntüde yüzü ve vücudu cinsel içerikli hale getirildi ve sosyal medyada dolaşıma girdi.
  • Görüntüleri dağıttığı iddia edilen kişi, diğer 2 davacı dahil 18 kişiye ait fotoğrafları xAI teknolojisini lisanslayan bir uygulama veya Grok kullanarak uygunsuz görüntülere dönüştürdü.
  • Hindistan, AB Komisyonu ve İngiltere İletişim Ofisi Grok hakkında inceleme ve soruşturma başlatırken Endonezya ve Malezya Grok'a erişimi geçici olarak engelledi.
  • Elon Musk 3 Ocak'ta Grok'u yasa dışı içerik üretiminde kullananlara yasa dışı içerik yükleyenler gibi muamele edileceğini açıkladı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde, milyarder iş insanı Elon Musk'a ait xAI şirketine görüntü üretme araçlarıyla gerçek fotoğrafları uygunsuz içerikli hale getirdiği gerekçesiyle dava açıldı.

Yapay zeka Grok (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

3 GENÇ TOPLU DAVA AÇTI

Tennessee'de lisede öğrenim gören 3 genç, xAI şirketinin merkezinin bulunduğu California eyaletinde şirkete toplu dava açtı.

Dava dilekçesinde, reşit olmayan ya da müstehcen içerikli görüntüleri oluşturulduğunda reşit olmayan binlerce mağdurun temsil edilmesinin amaçlandığına işaret edildi.

Dilekçede, davacı mağdurlardan birinin Aralık 2025'te anonim şekilde uygunsuz görüntülerinin sosyal medya platformunda dolaşıma girdiği belirtildi.

Grok uygunsuz görüntüleri dolaşıma sokuyor.

BİR VİDEO VE DÖRT GÖRÜNTÜDE KULLANILDI

Söz konusu mağdurun bir video ve dört görüntüde yüzünün ve vücudunun cinsel içerikli hale getirildiği aktarılan dilekçede, görüntüleri dağıtan kişinin mağduru tanıdığı ve xAI'ın görüntü üretme araçlarını kullanarak gerçek fotoğraflarını müstehcen şekilde değiştirdiği ifade edildi.

Dilekçede, görüntüleri dağıttığı iddia edilen kişinin, diğer 2 davacı dahil 18 kişiye ait fotoğrafları da uygunsuz görüntülere dönüştürdüğü, bu kişinin xAI teknolojisini lisanslayan bir uygulama kullandığı veya Grok'a erişimi başka bir şekilde satın aldığı kaydedildi.

GROK'A TEPKİLER SÜRÜYOR

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istediği "sosyal medya akımına" ülkelerden tepkiler gelmişti.

Musk müstehcen fotoğraflarla ilgili kendisi de paylaşım yapmıştı.

Hindistan, 2 Ocak'ta X'e konu hakkında"kapsamlı inceleme yapma" talimatını vermişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir."açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Endonezya, 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

Grok ABD eski Başkanı Obama'ya da bikini giydirdi.

Malezya, X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

İngiltere'de dijital yayınları, radyo, televizyon ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisi (Ofcom) 12 Ocak'ta Grok'ta üretilen görüntüler nedeniyle resmi soruşturma başlatmıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Ofcom soruşturmasına tam destek verdiklerine işaret etmişti.

Japonya hükümeti, 16 Ocak'ta Grok'un ürettiği müstehcen içeriklere karşı önlem alınması çağrısında bulunmuştu.

