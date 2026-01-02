Hindistan, AB Komisyonu ve İngiltere İletişim Ofisi Grok hakkında inceleme ve soruşturma başlatırken Endonezya ve Malezya Grok'a erişimi geçici olarak engelledi.

Görüntüleri dağıttığı iddia edilen kişi, diğer 2 davacı dahil 18 kişiye ait fotoğrafları xAI teknolojisini lisanslayan bir uygulama veya Grok kullanarak uygunsuz görüntülere dönüştürdü.

Davacılardan birinin Aralık 2025'te bir video ve dört görüntüde yüzü ve vücudu cinsel içerikli hale getirildi ve sosyal medyada dolaşıma girdi.

Dava dilekçesinde, reşit olmayan ya da müstehcen içerikli görüntüleri oluşturulduğunda reşit olmayan binlerce mağdurun temsil edilmesinin amaçlandığına işaret edildi.

Grok uygunsuz görüntüleri dolaşıma sokuyor.

BİR VİDEO VE DÖRT GÖRÜNTÜDE KULLANILDI



Söz konusu mağdurun bir video ve dört görüntüde yüzünün ve vücudunun cinsel içerikli hale getirildiği aktarılan dilekçede, görüntüleri dağıtan kişinin mağduru tanıdığı ve xAI'ın görüntü üretme araçlarını kullanarak gerçek fotoğraflarını müstehcen şekilde değiştirdiği ifade edildi.

Dilekçede, görüntüleri dağıttığı iddia edilen kişinin, diğer 2 davacı dahil 18 kişiye ait fotoğrafları da uygunsuz görüntülere dönüştürdüğü, bu kişinin xAI teknolojisini lisanslayan bir uygulama kullandığı veya Grok'a erişimi başka bir şekilde satın aldığı kaydedildi.

GROK'A TEPKİLER SÜRÜYOR

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istediği "sosyal medya akımına" ülkelerden tepkiler gelmişti.