Sivil Sözleşme Partisi lideri, ikili ticaret, siyasi, kültürel ve insani diyaloğun geliştirilmesinin barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Paşinyan, barışın kalıcı olması için somut mekanizmalar oluşturulması gerektiğini ve sürecin halihazırda başlatıldığını kaydetti.

Ermenistan Başbakanı, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi ve barış anlaşmasının imzalanmasını sürecin kurumsallaşması için temel adımlar olarak nitelendirdi.

Paşinyan, bölgesel barış için geçmişte kimin nerede yaşadığı konusunun artık kurcalanmayacağını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile yürüttüğü normalleşme sürecinde tarihi eşiği dönerek Karabağ meselesini tamamen rafa kaldırdıklarını ilan etti.

Lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin seçim öncesi programını açıklayan Paşinyan, bölgesel istikrarın sağlanması adına geçmiş tartışmaların sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

KURCALAMA DÖNEMİ BİTTİ

Bölgedeki geçmişe dair tartışmaların geride bırakılması gerektiğini ifade eden Paşinyan, "Artık kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunu kurcalamayacağız. Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz." dedi.