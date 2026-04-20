Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile yürüttüğü normalleşme sürecinde tarihi eşiği dönerek Karabağ meselesini tamamen rafa kaldırdıklarını ilan etti.
Lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin seçim öncesi programını açıklayan Paşinyan, bölgesel istikrarın sağlanması adına geçmiş tartışmaların sonlandırılması gerektiğini vurguladı.
KURCALAMA DÖNEMİ BİTTİ
Bölgedeki geçmişe dair tartışmaların geride bırakılması gerektiğini ifade eden Paşinyan, "Artık kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunu kurcalamayacağız. Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz." dedi.
Paşinyan, Azerbaycan ana karasını Nahçıvan ve dolayısıyla Türkiye'ye bağlayacak Zengezur Koridoru'nun (Trump Rotası) hayata geçirilmesiyle barış anlaşmasının imzalanarak onaylanmasının, sürecin kurumsallaşması açısından temel adımlar olacağını dile getirdi.
Barışın kalıcı hale gelmesi için somut mekanizmalar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, sürecin halihazırda başlatıldığını, ilerletilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.
Sivil toplum ile iş dünyası temsilcileri arasındaki temasların, ikili ticaretin, siyasi, kültürel, insani diyaloğun geliştirilmesinin barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Paşinyan, partisinin bu alanlarda atılacak adımları teşvik edeceğini bildirdi.