Paşinyan’dan barışa mühür: Karabağ defterini kapattık

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, partisinin seçim programını açıklarken Azerbaycan ile kalıcı barış için Karabağ konusunu kapattıklarını bildirdi. Paşinyan, TRIPP projesinin barış sürecinde temel adım olacağını vurguladı. Böylelikle Paşinyan, Türk dünyasını karadan birleştirecek Zengezur Koridoru'na bir kez daha yeşil ışık yaktı.

  • Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile normalleşme sürecinde Karabağ meselesini tamamen kapattıklarını açıkladı.
  • Paşinyan, bölgesel barış için geçmişte kimin nerede yaşadığı konusunun artık kurcalanmayacağını belirtti.
  • Ermenistan Başbakanı, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi ve barış anlaşmasının imzalanmasını sürecin kurumsallaşması için temel adımlar olarak nitelendirdi.
  • Paşinyan, barışın kalıcı olması için somut mekanizmalar oluşturulması gerektiğini ve sürecin halihazırda başlatıldığını kaydetti.
  • Sivil Sözleşme Partisi lideri, ikili ticaret, siyasi, kültürel ve insani diyaloğun geliştirilmesinin barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Azerbaycan ile yürüttüğü normalleşme sürecinde tarihi eşiği dönerek Karabağ meselesini tamamen rafa kaldırdıklarını ilan etti.

Lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin seçim öncesi programını açıklayan Paşinyan, bölgesel istikrarın sağlanması adına geçmiş tartışmaların sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

KURCALAMA DÖNEMİ BİTTİ

Bölgedeki geçmişe dair tartışmaların geride bırakılması gerektiğini ifade eden Paşinyan, "Artık kimin bir zamanlar nerede yaşadığı konusunu kurcalamayacağız. Karabağ konusunu kapatıyoruz. Ancak bu şekilde barışa ulaşabiliriz." dedi.

Paşinyan, Azerbaycan ana karasını Nahçıvan ve dolayısıyla Türkiye'ye bağlayacak Zengezur Koridoru'nun (Trump Rotası) hayata geçirilmesiyle barış anlaşmasının imzalanarak onaylanmasının, sürecin kurumsallaşması açısından temel adımlar olacağını dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül 2025’te Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi bir araya gelmişti. (Fotoğraf: Arşiv)

Barışın kalıcı hale gelmesi için somut mekanizmalar oluşturulması gerektiğini vurgulayan Paşinyan, sürecin halihazırda başlatıldığını, ilerletilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Sivil toplum ile iş dünyası temsilcileri arasındaki temasların, ikili ticaretin, siyasi, kültürel, insani diyaloğun geliştirilmesinin barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirten Paşinyan, partisinin bu alanlarda atılacak adımları teşvik edeceğini bildirdi.

