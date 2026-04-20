Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgede hissedildi. Yetkililer özellikle Iwate ve Hokkaido kıyıları için tsunami uyarısı yaparak vatandaşları acil olarak yüksek kesimlere yönelmeye çağırdı.
DEPREMİN MERKEZİ SANRİKU AÇIKLARI
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) verilerine göre deprem, yerel saatle 16.53'te Sanriku kıyısı açıklarında meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem, başta Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido eyaletleri olmak üzere geniş bir alanda güçlü şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre sarsıntı, kıyı bölgelerinde kısa süreli paniğe yol açtı.
TSUNAMİ UYARISI: 3 METREYE KADAR DALGALAR BEKLENİYOR
Depremin ardından özellikle Iwate ve Hokkaido eyaletlerinin bazı kıyı kesimleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaşabileceği ihtimaline dikkat çekti.
Kıyıya yakın bölgelerde yaşayanlara ve nehir ağızlarında bulunanlara derhal bölgeden uzaklaşmaları çağrısı yapıldı. Uyarılarda, dalgaların ilk anda küçük görünebileceği ancak tehlikenin devam edebileceği vurgulandı.