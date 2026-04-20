Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, geniş bir bölgede hissedildi. Yetkililer özellikle Iwate ve Hokkaido kıyıları için tsunami uyarısı yaparak vatandaşları acil olarak yüksek kesimlere yönelmeye çağırdı.

Sanriku açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Haberde yer alan fotoğraflar DHA ve AA'dan alınmıştır.) DEPREMİN MERKEZİ SANRİKU AÇIKLARI Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) verilerine göre deprem, yerel saatle 16.53'te Sanriku kıyısı açıklarında meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, başta Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido eyaletleri olmak üzere geniş bir alanda güçlü şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre sarsıntı, kıyı bölgelerinde kısa süreli paniğe yol açtı.