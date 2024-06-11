Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Kremlin, Putin ve Fidan'ın akşam saatlerinde görüşeceğini duyurdu.
BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS+ Oturumuna katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la da bir araya geldi.
BRICS+ Oturumunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov
İKİLİ İLİŞKİLER VE İŞ BİRLİĞİ MASADA
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Fidan'la bir araya gelen Lavrov'un, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının araştırılması için etkileşimin sürdürülmesi ihtiyacına özel vurgu yaptığı aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu
SURİYE, GAZZE, UKRAYNA...
Fidan geride bıraktığımız gün de Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.