BRICS ülkelerinden BMGK’nın Gazze kararı sonrası açıklama: İki devletli çözüme bağlılığımızı vurguluyoruz!

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BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayan ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğini destekleyen ortak açıklama yayımladı. Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde BRICS üye ülkeleri dışişleri ve uluslararası ilişkiler bakanları toplantısının ardından ortak açıklama yapıldı. Toplantıya ev sahibi olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dammu Ravi katıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından yayımlanan ortak bildiride, dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalarla ilgili endişeler ifade edildi. Anlaşmazlıkların diplomasi, diyalog ve istişareler yoluyla, koordinasyon ve işbirliğiyle barışçıl çözümüne olan bağlılığın yinelendiğine dikkat çekilen bildiride, krizlerin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabaların desteklendiği vurgulandı. Bildiride, çatışma durumlarında uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi ve BM kararlarında yer aldığı gibi insani yardım sağlanması ihtiyacının altı çizildi.

UKRAYNA'DA ÇÖZÜME YÖNELİK ARABULUCULUK VE TEKLİFLER MEMNUNİYETLE KARŞILANDI Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu dahil uygun forumlarda ifade edilen Ukrayna ve çevresindeki duruma ilişkin ülkelerin ulusal tutumlarının hatırlatıldığı bildiride, "Bakanlar, diyalog ve diplomasi yoluyla anlaşmazlığın barışçıl çözümüne yönelik arabuluculuk ve iyi niyet tekliflerine ilişkin önerileri memnuniyetle kaydettiler." ifadeleri kullanıldı. İşgal altındaki Filistin topraklarında durumun kötüleşmesi ve ölüm, yaralanma ve sivil altyapının tahribine yol açan İsrail'in Gazze'de benzeri görülmemiş şekilde şiddeti tırmandırması nedeniyle derin endişelerin dile getirildiği bildiride, "Bakanlar, bu bağlamda ilgili BM Genel Kurulu kararlarının ve BMGK'nin 2720 sayılı kararının etkili şekilde uygulanması ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli sivil nüfusa doğrudan güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımın derhal ulaştırılması çağrısında bulundular." değerlendirmesine yer verildi.