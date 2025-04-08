Dominik’te facia! Eğlence mekanının çatısı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısı çöktü. Kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 70'ten fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Santo Domingo'da bulunan ʺJet Setʺ isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

MEKANIN ÇATISI MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Dominik'in başkenti Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü.

13 ÖLÜ ONLARCA YARALI

İlk belirlemelere göre, çatının çökmesinin ardından enkaz altında kalan 13 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı.

Santo Domingo'da bulunan ʺJet Setʺ isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

SAHNEDEKİ ŞARKICI DA YARALANDI

Çatının neden çöktüğünün henüz bilinmediğini belirten yetkililer, kaza sırasında sahne alan şarkıcı Rubby Perez'in de yaralandığını kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için "canla başla çalıştığını" belirtti.

Abinader, "Jet Set gece kulübünde yaşanan trajediden derin üzüntü duyuyoruz. Kazayı meydana geldiği andan itibaren dakikası dakikasına takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.