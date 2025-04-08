SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Dominik’te facia! Eğlence mekanının çatısı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’da “Jet Set” isimli mekanın çatısı müşterilerin üzerine çöktü. Mekandaki müşteriler enkaz altında kaldı. 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 70’ten fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi. Öte yandan sahnedeki şarkıcının da yaralandığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:15 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:15
Dominik’te facia! Eğlence mekanının çatısı çöktü: Ölü ve yaralılar var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısı çöktü. Kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 70'ten fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Santo Domingo'da bulunan ʺJet Setʺ isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırSanto Domingo'da bulunan ʺJet Setʺ isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

MEKANIN ÇATISI MÜŞTERİLERİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Dominik'in başkenti Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü.

13 ÖLÜ ONLARCA YARALI

İlk belirlemelere göre, çatının çökmesinin ardından enkaz altında kalan 13 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı.

Santo Domingo'da bulunan ʺJet Setʺ isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştırSanto Domingo'da bulunan ʺJet Setʺ isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü, Fotoğraf New York Post'tan alınmıştır

SAHNEDEKİ ŞARKICI DA YARALANDI

Çatının neden çöktüğünün henüz bilinmediğini belirten yetkililer, kaza sırasında sahne alan şarkıcı Rubby Perez'in de yaralandığını kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için "canla başla çalıştığını" belirtti.

Abinader, "Jet Set gece kulübünde yaşanan trajediden derin üzüntü duyuyoruz. Kazayı meydana geldiği andan itibaren dakikası dakikasına takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar! İsrail’e Suriye uyarısı
Vurgun ’Eko’sistemi açığa çıktı İBB’den kaçışlar başladı! İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak’tan istifa... Tam gaz usulsüz ihaleler
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Suriye tepkisi: Kimse bize sınır çizemez!
Kremlin duyurdu! Merkez İstanbul arabulucu Türkiye: ABD ile müzakere
Cunta provokasyonunun hesabı soruluyor! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e hem tazminat davası hem suç duyurusu
PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama
Narin cinayetinde yeni gelişme! Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon aktiviteleri ortaya çıktı! Bomba sözler: O delil havale geçirtecek
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Microsoft’un İsrail’e hizmetine tepki gösterdiler işten kovuldular! Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad’ın işine son verildi
CHP’li Ekrem İmamoğlu cezaevinden Batı’ya bir kez daha yalvardı
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı... CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
Elon Musk’ın serveti eridi hesabı Trump’a kesti! Beyaz Saray’da ticaret savaşı krizi
CHP’yi bombaladı istifa etti! Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın da bagajı dolu çıktı... İhale usulsüzlüğünden yandaş kıyağına...
Ramazan Bayramı tatilindeki kazalarda 74 kişi hayatını kaybetti: 6 bin 268 kazanın yüzde 41’i hız ihlalinden
Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması!
İsrail basınında Beyaz Saray depremi: Trump Netanyahu’yu utandırdı dediler! Neden Macaristan’dan direkt uçtu?
Kara paradan yargılanan Engin Polat’tan kayyum kalksın talebi! Dava ertelendi... Kaç yıl hapis isteniyor
Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: Gizli kamera ve teknik takip! 38 gözaltı ve 350 kişi için yakalama kararı
ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifesi Türkiye’nin işine yarayacak! İşte avantajlı sektörler