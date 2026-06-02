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Trump'tan ABD istihbaratına sürpriz atama: Tulsi Gabbard'ın yerine Bill Pulte geçti! İki göreve birden bakacak

ABD Başkanı Donald Trump, Tulsi Gabbard’ın istifasıyla boşalan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) görevine vekaleten Bill Pulte’yi atadı. Halen Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü olan Pulte, yeni dönemde her iki görevi birden yürütecek.

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Trump'tan ABD istihbaratına sürpriz atama: Tulsi Gabbard'ın yerine Bill Pulte geçti! İki göreve birden bakacak
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  • ABD Başkanı Donald Trump, Bill Pulte'yi ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine vekaleten atadı.
  • Atama, Tulsi Gabbard'ın istifasıyla boşalan pozisyon için yapıldı.
  • Trump, atamayı Truth Social'dan duyurdu.
  • Pulte, mevcut görevlerini sürdürecek ve yeni görevine vekaleten atanacak.
  • Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumu nedeniyle görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü Bill Pulte'yi, Tulsi Gabbard'ın istifasıyla boşalan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) görevine vekaleten atadı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Vekili olarak Pulte'yi atadığını duyurdu.

Trump'tan ABD istihbaratına atama, Fotoğaflar: Takvim, AFP

İKİ GÖREVE BİRDEN BAKACAK

Halen Federal Konut Finansmanı Ajansı Direktörü ve Fannie Mae/Freddie Mac şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Pulte'yi söz konusu göreve vekaleten atadığını açıklayan Trump, "William, Amerika'nın en hassas meselelerini, piyasaların güvenliğini ve istikrarını yönetme konusunda derin bir deneyime sahiptir." ifadesini kullandı.

Trump, Pulte'nin yeni görevinin yanı sıra mevcut görevlerini de sürdüreceğini bildirdi.

Tulsi Gabbard, eşinin sağlık durumu sebebiyle 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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Trump'tan ABD istihbaratına sürpriz atama: Tulsi Gabbard'ın yerine Bill Pulte geçti! İki göreve birden bakacak-3 Trump'tan ABD istihbaratına sürpriz atama: Tulsi Gabbard'ın yerine Bill Pulte geçti! İki göreve birden bakacak-4 Trump'tan ABD istihbaratına sürpriz atama: Tulsi Gabbard'ın yerine Bill Pulte geçti! İki göreve birden bakacak-5

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