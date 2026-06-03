Almanya faturayı turistlere kesti: Köln Katedrali'nde paralı dönem

KİŞİ BAŞI 12 AVRO Köln Katedrali Yönetiminden (Kölner Domkapitel) yapılan yazılı açıklamada, temeli 1248'de atılan ve yapımı yaklaşık 632 yıl süren tarihi katedrali ziyaret ücretinin kişi başı 12 avro olarak belirlendiği ifade edildi.

Almanya 'nın önemli simgelerinden olan Köln Katedrali'ni (Kölner Dom) ziyaret edecek turistlerden 1 Temmuz'dan itibaren giriş ücreti alınacağı bildirildi.

Açıklamada, ibadet amacıyla gelen ziyaretçiler için girişin ücretsiz olmaya devam edeceği ve dua etmek isteyenlerin Köln Merkez Tren İstasyonu tarafındaki girişten ücretsiz olarak içeri girebileceği ifade edildi.

Elde edilecek gelirin, tarihi yapının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için kullanılacağı kaydedilen açıklamada, son yıllarda bütçenin sürekli açık verdiğine ve mevcut rezervlerin tükenme noktasına geldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu kararın arkasında artan bakım, güvenlik ve işletme maliyetlerinin bulunduğu belirtildi.

Katedrale ziyaretin, 14 yaş altı çocuklar, ağır engelli bireyler ile refakatçileri için ücretsiz olacağı belirtilen açıklamada, 14 yaş ve üstündeki öğrenciler için giriş ücretinin 6 avro olacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, bazı dini bayramlar ve özel etkinliklerin olduğu günlerde ücretsiz ziyaret imkanı sunulacağı kaydedildi.

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Köln Katedrali ziyaretçilerinden 1 Temmuz'dan itibaren giriş ücreti alınacak olması ülkede tartışmalara neden oldu.

Yerel medyadaki haberlerde, katedralin herkes için açık kalması gerektiği savunuldu. Giriş ücreti kararını destekleyenler ise Avrupa'daki birçok ünlü katedralde benzer uygulamalar olduğunu ifade etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Paul Katedrali ve Westminster Abbey Kilisesi, İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia (Kutsal Aile) Bazilikası ve İtalya'nın Milano kentindeki Milan Katedrali gibi ibadet mekanlarında da turistlerden giriş ücreti alınıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Köln Katedrali, Almanya'nın en çok ziyaret edilen turistik yapıları arasında gösteriliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Dünya