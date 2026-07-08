Batı Şeria'da İsrail zulmü: Yaralı Filistinli genci gözaltına aldılar

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Kudüs ile Beytüllahim kentleri arasındaki 300 askeri kontrol noktasına ateş açtı. Yapılan saldırı sonucunda Filistinli bir genç bacağından yaralandı.

İsrail askerleri ambulansta yaralı bir halde bulunan Filistinli genci gözaltına aldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

İŞGALCİ İSRAİL ASKERLERİ YARALI GENCİ GÖZALTINA ALDI

Kızılay ekipleri yaralı halde bulunan Filistinli gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak işgalci İsrail askerleri ambulansta yaralı halde bulunan Filistinli genci gözaltına alarak sağlık ekiplerini yaralıyı kontrol noktasına nakletmeye zorladı.

BATI ŞERİA'DA 1179 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Filistin'in resmi verilerine göre söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken 33 bin kişi de yerinden edildi.

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