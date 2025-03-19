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Kennedy dosyası açıldı! Sansürsüz yüzlerce sayfa: İşte suikastın arka planı

ABD Başkanı Donald Trump eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgeleri yayımladı. Ulusal Arşivler’in sitesinde yayımlanan yüzlerce sayfalık dosyada suikasta ilişkin tüm detaylar yer alıyor. İşte Kennedy suikastına ilişkin belgeler…

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 09:43 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 10:00
Kennedy dosyası açıldı! Sansürsüz yüzlerce sayfa: İşte suikastın arka planı

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ABD eski Başkanı John F. Kennedy suikastı ile ilgili dosyalar yayımlandı. Başkan Donald Trump salı günü Ulusal Arşivler'in internet sitesinde Kennedy suikastına ilişkin belgeleri yayımladı.

ABD eski Başkanı John F. Kennedy, Takvim Fotoğraf ArşiviABD eski Başkanı John F. Kennedy, Takvim Fotoğraf Arşivi

EL YAZILARI, DAKTİLO EDİLMİŞ RAPORLAR…

Belgeler arasında el yazısı notların yanı sıra daktilo edilmiş raporlar da yer alıyor. Hiçbir sansür olmayacağı söylenmesine rağmen bazı sayfalarda kalın siyah şeritler yer alıyor.

Kennedy suikastı belgeleri, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüKennedy suikastı belgeleri, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KÜBA VE SOVYET İSTİHBARATI İDDİASI

Belgelerin bir kısmında suikastçı Lee Harvey Oswald'ın suikast öncesindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer alırken Küba ve Sovyet istihbaratıyla bağlantılı olduğu da belirtiliyor.

Suikastçı Lee Harvey Oswald’ Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştırSuikastçı Lee Harvey Oswald’ Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

Suikastçı Oswald'ın kötü bir nişancı olduğu da belirtiliyor. Açıklamada ayrıca bir Rus'un Ağustos 1963'te Oswald'ın başkanı öldürmeye hazırlandığı yönünde ABD yetkililerini uyardığını iddia ettiği bir mektup da yer alıyordu.

ABD eski Başkanı John F. Kennedy, Takvim Fotoğraf ArşiviABD eski Başkanı John F. Kennedy, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP "SANSÜRSÜZ YAYIMLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Trump pazartesi günü, "Yarın Kennedy dosyalarının tamamını duyurup vereceğiz... İnsanlar onlarca yıldır bunu bekliyordu. Muazzam miktarda kağıdımız var. Çok fazla okumanız var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi düşünmüyorum. Sadece sansürlemeyin dedim. Sansürleyemezsiniz. Ama JFK dosyalarını yayımlayacağız." demişti.

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Trump imzayı attı dosyalar açılıyor! ABD tarihinin en önemli 3 suikastı: John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King Jr…

Trump, göreve geldiği ilk dönemde JFK dosyalarının yayınlanmasından yanaydı ancak binlercesi hala gizli tutuluyor. 2024 seçim kampanyası sırasında, hükümet şeffaflığını artırma yönündeki genel çabalarının bir parçası olarak bunları kamuoyuna açıklayacağına söz verdi. Ocak ayında kalan dosyaların gizliliğini kaldırmak için bir yürütme emri imzaladı.

Kennedy suikastında ikinci tetikçi iddiası! Trump dosyayı açtı araştırma başladıKennedy suikastında ikinci tetikçi iddiası! Trump dosyayı açtı araştırma başladı
Kennedy suikastında ikinci tetikçi iddiası! Trump dosyayı açtı araştırma başladı

İKİNCİ TETİKÇİ İDDİASI

Temsilci Anna Paulina Luna, bu yılın başlarında Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yeni oluşturulan Federal Sırların Gizliliğinin Kaldırılması Görev Gücü'ne başkanlık etmek üzere seçildi.

Luna geçtiğimiz ay JFK suikastında "iki tetikçi" olduğuna inandığını söyleyerek bomba gibi bir açıklama yapmıştı. Luna "İki tetikçi olduğuna inanıyorum ve elimizden geldiğince daha fazla bilgi edinmeliyiz" demişti.

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