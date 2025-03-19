Ateşkes bitti Itamar döndü! Aşırı sağcı Ben Gvir yeniden bakan oluyor

Gazze'de ateşkes kararının ardından 19 Ocak'ta Yahudi Gücü Partisi'Nden bakanlarla birlikte hükümetten istifa eden İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail'in ateşkesi bozup yeniden saldırılara başlamasıyla göreve yeniden atandı.

Yahudi Gücü Partisi Başkanı Itamar Ben Gvir, Takvim Fotoğraf Arşivi

SALDIRILARI ÖVDÜ HÜKÜMETE DÖNDÜ

İsrail Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlayınca aşırı sağcı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben Gvir, sosyal medya hesabından saldırıları övdü ve sonra hükümete geri döndü. Kabine ise hükümete dönen Ben Gvir'in yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atanmasını onayladı.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, Fotoğraf Times of Israel'den alınmıştır

ATEŞKES BAŞLAYINCA İSTİFA ETMİŞLERDİ

İsrail Meclisi'nde bugün Ben Gvir'in yanı sıra onunla birlikte istifa eden Yitzhak Wasserlauf'un Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı ve Amichai Eliyahu'nun Miras Bakanlığına dönüşlerinin de oylanması bekleniyor.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miara daha önce Ben Gvir'in yeniden bakan olarak atanamayacağına yönelik uyarıda bulunmuştu. İsrail Yüksek Mahkemesi ise Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanı olarak yeniden atanmasını durduran bir ihtiyati tedbir kararı çıkarılması için yapılan başvuruyu reddetmişti.