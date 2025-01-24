ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki yeni dönemine hızlı bir giriş yaptı. Trump ABD tarihindeki en önemli üç suikast olan eski Başkan John F. Kennedy, eski Başsavcı Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr.'ın ölümleriyle ilgili gizli belgelerin kaldırılması için başkanlık kararnamesi imzaladı. Özellikle John F. Kennedy dosyası gündeme bomba gibi düştü.

TRUMP İMZAYI ATTI! 15 GÜN İÇİNDE…

Perşembe günü Oval Ofis'te imza atan Trump, gazetecilere "Birçok insan bunu uzun yıllardır, on yıllardır bekliyor. Ve her şey ortaya çıkacak." dedi. ABD'de üst düzey yönetim yetkililerine, belgelerin gizliliğinin 15 gün içinde kaldırılmasına yönelik bir plan sunmaları talimatı verildi.

JOHN F. KENNEDY, ROBERT F. KENNEDY, MARTIN LUTHER KING

Başkan John F. Kennedy, 1963 yılında Dallas'ta öldürüldü. Kardeşi Robert F. Kennedy, Amerika'nın en ünlü insan hakları lideri Martin Luther King'in Tennessee, Memphis'te öldürülmesinden sadece iki ay sonra, 1968 yılında Kaliforniya'da başkanlık seçimleri sırasında suikasta uğradı.

BİNLERCE BELGE HALA SANSÜRDÜ

Soruşturmalara ilişkin belgelerin çoğu yıllar içinde yayımlansa da özellikle JFK ile ilgili binlerce belge hala sansürlü. Başkan John F. Kennedy, Sovyetler Birliği'ne kaçan ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen bir Deniz Piyadesi emeklisi olan Lee Harvey Oswald tarafından vuruldu. Hükümet komisyonu Oswald'ın tek başına hareket ettiğine karar verdi.

CIA, FBI, MAFYA…

Yıllardır sansürlü olan dava ajanların ve mafyanın da suikasta dahil olabileceğine dair pek çok teoriye yol açıyor. Yıllardır yapılan pek çok kamuoyu yoklamasında sonuç ABD'lilerin çoğunun, Oswald'ın tek suikastçı olmadığını düşündüğü yönünde.

TRUMP SÖZ VERMİŞTİ: FBI VE CIA ENGELLEDİ

1992'de Kongre, soruşturmayla ilgili tüm belgeleri 25 yıl içinde yayımlamak için bir yasa çıkardı. Beyaz Saray'daki ilk döneminde Trump ve ardından Joe Biden JFK ile ilgili çok sayıdea belge yayımladı ancak milyonlarca belgeden binlercesi hâlâ kısmen veya tamamen gizli kalmaya devam ediyor.

Trump, ilk döneminde tüm dosyaların gizliliğini kaldırma sözü vermişti fakat CIA ve FBI yetkilileri onu bazı dosyaları gizli tutmaya ikna etti. Bugünkü yürütme emri, gizliliğin devam etmesinin "kamu yararıyla tutarlı olmadığını" belirtiyor.

CIA OSWALD'I TAKİP EDİYORDU

Son belgeler, suikastı çevreleyen koşullar hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Bu belgelere göre CIA Kennedy'yi öldüren suikastçı Oswald'ı kapsamlı bir şekilde izliyordu.

2023 yılında Kennedy'nin vurulmasının ardından suikasta yakından tanık olan 88 yaşındaki eski Gizli Servis ajanı Paul Landis, arabadan bir kurşun yediğini söyledi. Bu detayın ardından uzmanlar, tek bir merminin hem başkana hem de konvoyda bulunan ve saldırıdan sağ kurtulan Teksas Valisi John Connally'ye isabet ettiği yönündeki resmi hikayeyi karmaşıklaştırdığını söylüyor. Yeni bilgilerin ardından Oswald'ın tek başına hareket etmiş olma ihtimali daha da zayıflıyor.

Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da emri imzalamak için kullandığı kalemin, Kennedy'nin oğlu, Kennedy'nin yeğeni ve başkanın sağlık bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr.'a verilmesini istedi.

RFK JR "SIRHAN KATİL DEĞİL" DEMİŞTİ

Kennedy Sr, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe öfkelenen Filistinli bir adam olan Sirhan Sirhan tarafından Los Angeles'taki bir balo salonunda öldürüldü. RFK Jr, Sirhan'la hapishanede konuştu ve Sirhan'ın babasını öldürdüğüne inanmadığını belirtti ancak Kennedy ailesinin diğer üyeleri bu iddiayı reddetti.

Martin Luther King Jr., beyaz milliyetçi James Earl Ray tarafından vurularak öldürüldü. King ailesinin üyeleri, Ray'in tek başına hareket etmediğini ve daha büyük bir komplonun parçası olduğunu iddia ettiler.