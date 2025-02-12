Kennedy suikastında ikinci tetikçi iddiası! Trump dosyayı açtı araştırma başladı

ABD tarihinin en önemli üç suikastı eski Başkan John F. Kennedy, eski Başsavcı Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr.'ın ölümleriyle ilgili gündeme damga vuracak iddialar peş peşe geliyor.
TRUMP İMZAYI ATTI: GİZLİ BELGELER AÇILIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gizli belgelerin kaldırılması için başkanlık kararnamesini imzalamış ve "Birçok insan bunu uzun yıllardır, on yıllardır bekliyor. Ve her şey ortaya çıkacak." demişti.
Ocak ayı sonunda üst düzey yönetim yetkililerine, belgelerin gizliliğinin 15 gün içinde kaldırılmasına yönelik bir plan sunmaları talimatı verilmişti.
İLK İDDİA İKİ TETİKÇİ
Trump'ın emriyle gizli dosyaları açmakla görevli komisyonun başkanı olan Milletvekili Anna Paulina Luna, "İlk gözlemlerime göre; Başkan Kennedy cinayetinde iki tetikçi vardı. Kongre soruşturmasındaki 'Tek Tetikçi' sonucu hatalıydı" dedi.
JOHN F. KENNEDY, ROBERT F. KENNEDY, MARTIN LUTHER KING
Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi salı günü, Florida Cumhuriyetçi Partisi'nden Temsilci Anna Paulina Luna'nın, eski Başkan John F. Kennedy, sivil haklar lideri Martin Luther King Jr. ve eski Senatör Robert F. Kennedy suikastlarıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere federal materyallerin gizliliğini kaldırmakla görevli yeni bir görev gücüne liderlik edeceğini duyurdu.
Federal Sırların Sınıflandırılmasının Kaldırılması Görev Gücü, bir basın bültenine göre kamu yararına materyallerin sınıflandırılmasının kaldırılmasını inceleyecek.
"FEDERAL HÜKÜMET ONLARCA YILDIR BİLGİ SAKLIYOR"
Temsilci Luna bir bildiride, "Federal hükümet onlarca yıldır Amerikalılardan bilgi saklıyor. Başkan Kennedy, Senatör Kennedy, Rahip King ve diğer hükümet sırlarının suikastları hakkında bilgi aramak için yıllarca uğraştık ama başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.
SADECE SUİKASTLAR DEĞİL! UFO'LAR, EPSTEIN MÜŞTERİLERİ, COVID-19, 11 EYLÜL
Luna, sözlerine "Amerikalılara hak ettikleri cevapları verme zamanı geldi, bu yüzden gerçeği ve şeffaflığı arayan bu iki partili görev gücüne liderlik etmekten onur duyuyorum. Ayrıca UAP'leri/USO'ları, Epstein müşteri listesini, COVID-19 kökenlerini ve 11 Eylül dosyalarını da araştıracağız." dedi.
Cumhuriyetçi Temsilci James Comer ise "Federal hükümet çok uzun süredir kamu yararına olan bilgileri gizli tuttu ve Amerikan halkı daha fazla şeffaflık talep ediyor. Bu gizlilik kurumlarımıza karşı güvensizlik yarattı." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN ÖZEL EKİBİ
ABD Hava Kuvvetleri'nde sağlam bir geçmişe sahip, Florida'dan 35 yaşındaki dinamik bir temsilci olan Anna Paulina Luna, Amerika'nın en sıkı saklanan sırlarından bazılarını çözmeyi amaçlayan önemli bir görev gücünün başında yer alıyor. Denetim Komitesi Başkanı James Comer'ın rehberliğinde Luna, Amerika'nın tarihi ve kültürel manzarasını şekillendiren önemli olaylarda gerçeği ve şeffaflığı arama misyonuna girişiyor. John F. Kennedy'nin (JFK) suikastından tanımlanamayan hava olaylarının açıklanamayan gizemlerine kadar, Luna'nın görev gücü tarihin gölgelerini aydınlatmayı amaçlıyor.