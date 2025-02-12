Kennedy suikastında ikinci tetikçi iddiası! Trump dosyayı açtı araştırma başladı

Temsilci Luna bir bildiride, "Federal hükümet onlarca yıldır Amerikalılardan bilgi saklıyor. Başkan Kennedy, Senatör Kennedy, Rahip King ve diğer hükümet sırlarının suikastları hakkında bilgi aramak için yıllarca uğraştık ama başarılı olamadık." ifadelerini kullandı.

SADECE SUİKASTLAR DEĞİL! UFO'LAR, EPSTEIN MÜŞTERİLERİ, COVID-19, 11 EYLÜL

Luna, sözlerine "Amerikalılara hak ettikleri cevapları verme zamanı geldi, bu yüzden gerçeği ve şeffaflığı arayan bu iki partili görev gücüne liderlik etmekten onur duyuyorum. Ayrıca UAP'leri/USO'ları, Epstein müşteri listesini, COVID-19 kökenlerini ve 11 Eylül dosyalarını da araştıracağız." dedi.

Cumhuriyetçi Temsilci James Comer ise "Federal hükümet çok uzun süredir kamu yararına olan bilgileri gizli tuttu ve Amerikan halkı daha fazla şeffaflık talep ediyor. Bu gizlilik kurumlarımıza karşı güvensizlik yarattı." ifadelerini kullandı.