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Zelenskiy'den ateşkes açıklaması: Ukrayna da müzakerelere katılsın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması girişimini desteklediğini söyledi. Savaşın Rusya ile Ukrayna arasında yaşandığına işaret eden Zelenskiy, savaşı bitirme yönündeki görüşme ve müzakerelerin sonuç vermesi için de Ukrayna'nın dahil olması gerektiğini vurguladı.

Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 00:34 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 00:34
Zelenskiy’den ateşkes açıklaması: Ukrayna da müzakerelere katılsın

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Finlandiya'da resmi temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alınmasını değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını video konferans yoluyla yanıtlayan Zelenskiy, Trump'ın henüz kendisine telefon edip Putin ile görüşmesine ilişkin bilgi vermediğini dile getirdi.

Putin ile Trump'ın görüşmesinden sonra yapılan enerji altyapısına yönelik saldırıların 30 günlüğüne durdurulması teklifine ilişkin açıklamaya değinen Zelenskiy, Trump'tan bu teklifle ilgili detayları duymak istediğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (Reuters)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (Reuters)

Zelenskiy, ABD tarafından detaylı bilgileri aldıktan sonra "cevap hazırlayacakları" ve teknik ekip oluşturacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Tüm taraflarımızın, en azından Amerikan ve Ukrayna taraflarının, hem askeri hem de sivil altyapıya yönelik saldırıların azaltılmasına yönelik her türlü adımı destekleyeceğinden eminim. Ne olursa olsun bu tür adımları destekleyeceğiz."

MÜZAKERELERE UKRAYNA DA KATILSIN
Savaşın Rusya ile Ukrayna arasında yaşandığına işaret eden Zelenskiy, savaşı bitirme yönündeki görüşme ve müzakerelerin sonuç vermesi için de Ukrayna'nın dahil olması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (Reuters)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (Reuters)

Zelenskiy, Putin'in aslında ABD'nin önerdiği 30 günlük acil ateşkes teklifini reddettiğini, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırılar düzenlemek istediğini savunarak şöyle dedi:

"Başkan Trump'ın Putin'in ne istediğini duymasını ve görmesini çok isterim. Putin, Zaporijya yönünde, doğuda, Harkiv ve Sumi yönlerinde birkaç saldırı eyleminde bulunmak istiyor. Ne için? Ukrayna'ya maksimum baskı yapmak ve ardından güçlü bir konumdan ültimatomlar vermek için."

Rusya'nın Kursk bölgesindeki Ukraynalı askerlerin görevlerini sürdürdüklerini söyleyen Zelenskiy, askerlerin kuşatma altında olmadıklarını vurguladı. Zelenskiy, "Ukrayna birlikleri orada bulunuyor ve bu operasyona ihtiyacımız olduğu sürece orada kalacaklar." ifadesini kullandı.

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