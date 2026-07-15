Keir Starmer’ın siyasi yolculuğu sona eriyor; gözler başbakanlığı devralması beklenen Andy Burnham’da

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avam Kamarası'nda düzenlenen haftalık "Başbakana Sorular" oturumuna son kez başbakan olarak katıldı. Görevini devretmeye hazırlandığını belirten Starmer, oturumun sonunda şu ifadeleri kullandı: "Bayrağı devralan her başbakan, günü gelince onu devretmesi gerekeceğini bilir. Benim için de o gün geldi. Bu, benim siyasi yolculuğumun sonu." Starmer, başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra bir süre daha İşçi Partisi milletvekili olarak Avam Kamarası'nda kalmayı planlıyor. STARMER'DAN BURNHAM DÖNEMİNE GEÇİŞ İngiltere'de Starmer'ın ardından başbakanlık görevini Andy Burnham'ın devralması bekleniyor. İşçi Partisi liderlik sürecinde aday olabilmek için en az 81 milletvekilinin desteği gerekirken Burnham, adaylıkların açıldığı ilk gün 403 İşçi Partili milletvekilinden 322'sinin desteğini aldı. Diğer muhtemel adayların da yarıştan çekilmesiyle Burnham, gerekli desteği sağlayan tek isim oldu. Adaylık süreci 16 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Burnham'ın 17 Temmuz Cuma günü İşçi Partisinin yeni lideri olarak açıklanması bekleniyor. Planlanan takvime göre Starmer, 20 Temmuz Pazartesi günü Buckingham Sarayı'na giderek istifasını Kral 3. Charles'a sunacak. Kral'ın daha sonra Burnham'ı hükümeti kurmakla görevlendirmesiyle başbakanlık değişimi resmiyet kazanacak. İngiltere'nin parlamenter sisteminde iktidar partisi, genel seçime gidilmeden liderini ve dolayısıyla başbakanı değiştirebiliyor. Ülkede bir sonraki genel seçimin en geç 2029'da yapılması gerekiyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakan sıfatıyla yürüttüğü son görevler kapsamında sabah saatlerinde kabine toplantısını gerçekleştirdi. (Fotoğraflar takvim Foto Arşivi, Reuters ve AA'dan alınmıştır.) İKİ YILLIK İKTİDARIN ARDINDAN VEDA Temmuz 2024'te büyük bir seçim zaferiyle başbakanlık görevine gelen Starmer, iki yıllık iktidarı boyunca ekonomik büyüme, kamu hizmetleri ve hayat pahalılığı konularında eleştirilerin hedefi oldu. Starmer'ın Jeffrey Epstein ile bağlantılarıyla gündeme gelen Peter Mandelson'ı İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak ataması da hükümetine yönelik tepkileri artırdı. İşçi Partisinin mayıs ayında yapılan yerel seçimlerde ağır kayıplar yaşamasının ardından parti içinde yükselen istifa çağrılarına karşı koyamayan Starmer, geçen ay liderlikten ayrılacağını açıklayarak halefinin belirlenmesi sürecini başlattı. "ÜLKEYİ BULDUĞUMDAN DAHA İYİ DURUMDA BIRAKIYORUM" Oturumda 2019'daki seçim yenilgisinden 2024'teki seçim zaferine uzanan süreci hatırlatan Starmer, iki yıllık iktidarı boyunca ülkeyi daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığını söyledi. Hükümetinin çalışanların haklarının güçlendirilmesi, çocuk yoksulluğunun azaltılması, savunma harcamalarının artırılması ve kamu kurumlarındaki örtbas girişimlerinin önlenmesi konusunda adımlar attığını savunan Starmer, şunları söyledi: "Bu ülkeyi bulduğumdan daha iyi durumda bıraktığım için gururluyum."