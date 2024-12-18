Katil İsrail tarafından öldürülmüştü! Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için adalet çığlığı: "Biden yönetimi yetersiz kaldı"

ABD Kongre binası önünde düzenlenen etkinlikte Eygi'nin ailesi, yakınları ve bazı Kongre üyeleri, Amerikan yönetimine ve kamuoyuna seslendi.

Kongre üyeleri Delia Ramirez, Pramila Jayapal ve Rashida Tlaib da Eygi'nin öldürülmesine yönelik ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda bir kez daha Biden yönetimine seslendi.

Eygi'nin ailesi, kızlarının öldürülmesinden sorumlu olan İsrail askerlerine yönelik bağımsız soruşturma ve adalet çağrılarını yinelerken, bu konuda Biden yönetiminin daha somut ve güçlü adımlar atması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA)

"FİLİSTİNLİLERİ KORUMAK İÇİN ORAYA GİTTİ"

Temsilciler Meclisi Üyesi Ramirez, "Bugün, ortak acımızı, güvenliğimizi, sevincimizi ve insanlığımızı tanıyan cesur bir Amerikalı kadının anısını onurlandırmak için buradayız. Barışçıl bir gözlemci olarak Batı Şeria'ya gitti. Tehlikeleri bilmesine rağmen İsrail'in işgalinin ve yasa dışı İsrail yerleşimlerinin şiddetinden Filistinlileri korumak için oraya gitti" şeklinde konuştu.

Bir diğer Temsilciler Meclisi Üyesi Jayapal da "Ayşenur'un öldürülmesinin üzerinden 100 gün geçti ve halen hiçbir hesap verilebilirlik yok. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.