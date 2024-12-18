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Katil İsrail tarafından öldürülmüştü! Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için adalet çığlığı: "Biden yönetimi yetersiz kaldı"

Soykırımcı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da vahşice öldürdükleri Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için adalet çağrısı yapıldı Eygi’nin ailesi ve bazı ABD Kongre üyeleri, Başkan Joe Biden yönetimini sessiz kalmakla eleştirirken, Eygi’nin kardeşi Özden Bennett, “Başkan Biden, Başkan yardımcısı Harris ve Dışişleri bakanlığına bağımsız bir ceza soruşturması başlatmaları çağrısını yineliyoruz” dedi. Bennett, ailenin yaşadığı acıya dikkat çekerek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 03:43 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 03:43
Katil İsrail tarafından öldürülmüştü! Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için adalet çığlığı: Biden yönetimi yetersiz kaldı

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    ABD Kongre binası önünde düzenlenen etkinlikte Eygi'nin ailesi, yakınları ve bazı Kongre üyeleri, Amerikan yönetimine ve kamuoyuna seslendi.

    İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA) İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA)

    Eygi'nin ailesi, kızlarının öldürülmesinden sorumlu olan İsrail askerlerine yönelik bağımsız soruşturma ve adalet çağrılarını yinelerken, bu konuda Biden yönetiminin daha somut ve güçlü adımlar atması gerektiğini vurguladı.

    Kongre üyeleri Delia Ramirez, Pramila Jayapal ve Rashida Tlaib da Eygi'nin öldürülmesine yönelik ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda bir kez daha Biden yönetimine seslendi.

    İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA) İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA)

    "FİLİSTİNLİLERİ KORUMAK İÇİN ORAYA GİTTİ"

    Temsilciler Meclisi Üyesi Ramirez, "Bugün, ortak acımızı, güvenliğimizi, sevincimizi ve insanlığımızı tanıyan cesur bir Amerikalı kadının anısını onurlandırmak için buradayız. Barışçıl bir gözlemci olarak Batı Şeria'ya gitti. Tehlikeleri bilmesine rağmen İsrail'in işgalinin ve yasa dışı İsrail yerleşimlerinin şiddetinden Filistinlileri korumak için oraya gitti" şeklinde konuştu.

    Bir diğer Temsilciler Meclisi Üyesi Jayapal da "Ayşenur'un öldürülmesinin üzerinden 100 gün geçti ve halen hiçbir hesap verilebilirlik yok. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

    İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA) İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA)

    Jayapal, Kongre üyesi 100 isimle birlikte bağımsız soruşturma çağrılarını bir kez daha yineleyerek, "Bu aslında tek bir olay değil, Gazze ve Batı Şeria'da Amerikan vatandaşlarının öldürüldüğü başka örnekler de var" ifadesini kullandı.

    BAĞIMSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

    Filistin asıllı Kongre üyesi Tlaib de Eygi'nin öldürülmesine ilişkin resmi bir ABD soruşturmasının yapılmamasına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

    "Amerikalılar yurt dışında öldürüldüğünde, hükümetimizin bir soruşturma başlatması standart prosedürdür ancak katiller İsrail üniforması giydiğinde tam bir sessizlik ve eylemsizlik oluyor."

    Eygi'nin kardeşi Özden Bennett ise kaybın aileler üzerindeki duygusal yükünden bahsederek "Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken ve Adalet Bakanlığından kız kardeşimin öldürülmesiyle ilgili kendi bağımsız ceza soruşturmalarını başlatmalarını talep etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

    İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA) İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA)

    "AYŞENUR İÇİN NE CEVAP VERDİNİZ?"

    Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Ali de Biden'ın daha önceki "Bir Amerikalıya zarar verirseniz mutlaka karşılığı olur." şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, Eygi için neden bugüne kadar somut bir şey yapılmadığını sordu.

    İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA) İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu (AA)

    NE OLMUŞTU?

    İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

    Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

    Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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