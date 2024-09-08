İsrail’in şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin bilerek hedef alındığı iddia edildi

ABD vatandaşı, Türk kızı Ayşenur Ezgi Eygi, barış gösterisi için Batı Şeria'ya gitti. Başından vurularak katledildi. Beyaz Saray, konuyla ilgili İsrail hükümetinden soruşturma talep etti. Uluslararası Dayanışma Hareketi, "Gösterilerin 200 metre gerisinde, zeytin ağacının altındaydı. Kasıtlı olarak vuruldu" dedi. Dışişleri Bakanlığı da sorumluların hesap vereceğini belirtti.

KASITLI VURDULAR

26 yaşındaki Ezgi'nin İsrail keskin nişancı askeri tarafından öldürülmesinin görgü tanığı, "Keskin nişancıyı gördüm. Ezgi bir zeytin ağacının yanında duruyordu. Kasıtlı olarak onu başından vurdu" dedi.

İsrail'deki yasa dışı yerleşimini protesto ettiği sırada, çatıda bulunan bir keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak vurulan Türk asıllı ABD vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, dünya basınında da gündem oldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Eygi için bağımsız soruşturma talebinde bulunulduğunu açıkladı. Eygi ile bölgede bulunan İnsan Hakları Gönüllüsü Mariam Dag, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evyatar'daki yasa dışı yerleşime karşı barışçıl bir protesto düzenliyorduk. İsrail ordusu gerçek mermi atmaya başlayınca durum tırmandı. Askerlerden yaklaşık 200 metre uzakta yolun üzerinde duruyorduk ve çatıda bir keskin nişancı açıkça görülebiliyordu. Ezgi biraz daha geride, bir zeytin ağacının yanında duruyordu. Buna rağmen ordu kasıtlı olarak onu başından vurdu."

SOĞUKKANLILIKLA ÖLDÜRDÜLDÜ

Görgü tanıkları Eygi'nin taş attığı iddialarını yalanladı. Görgü tanıkları, "Ne olursa olsun, bu mesafeden ne kendisi ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Soğukkanlılıkla öldürüldü" ifadelerini kullandı.

YÜREKLİ BİR İNSANDI

Eygi'nin arkadaşı Nilan Aydın, onun yürekli bir insan olduğunu söyledi. Eygi'nin, yardım amacıyla Batı Şeria'ya gitme kararını verdiğini belirtti.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE KONUŞTUK

Filistin asıllı Amerikalı arkadaşı Saif Sharabati ise Eygi ile Seattle'daki Filistin destek gösterilerinde tanıştığını belirtti. Sharabati, Eygi'nin Filistin'i çok sevdiğini ve Filistinlilerin direnişinin yanında olmak istediğini söyledi. Eygi'nin, kendisine Filistin haritası olan bir tişört verdiğini ve onu asla unutmayacaklarını ekledi.

BM: SORUMLULAR HESAP VERSİN

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, "Olayın ne koşullar altında gerçekleştiğinin kapsamlı bir şekilde soruştur-ulmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz" dedi.