Katil İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası konuştu... "Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!"

Katil İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası konuştu... ʺDevletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!ʺ (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü) Barış istiyorsan İsrail'in gözünde teröristsin. Her şeyin farkındaydı güvenerek gittiği bir Allah vardı pasaportu değil." dedi. Baba Eygi, BM toplantısında "Ayşenur'un kanı yerde kalmayacak" diyen Başkan Erdoğan'a da teşekkür etti.

Katil İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası konuştu... ʺDevletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!ʺ (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü) "ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Baba Suat Eygi, "Allah devletimizden razı olsun. İlk olayın olduğu andan itibaren bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her aşamada bilgilendirdiler. Ve hesabının sorulması konusunda da bize güven verdiler. Cumhurbaşkanımız da söyledi. Uluslararası en yüksek seviyede dile getirdi. Devletimize teşekkür ediyorum.

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi (Takvim.com.tr | Arşiv) "O SOKAĞA AYŞENUR'UN ADI VERİLSİN"

İnşallah bunun hesabı en kısa zamanda sorulur. Rachel Corrie'nin davası 15 – 20 yıl sürdü. Benim o kadar vaktim yok. En kısa sürede inşallah suçlular cezasını alır.

Katil İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası konuştu... ʺDevletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı!ʺ (Takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü) Emri veren, tetiği çeken her kimse. İsrail Konsolosluğu'nun olduğu sokağın adını Ayşenur Eygi'nin adı verilsin ve konsolosluk, büyükelçilik, bütün yazışmalarında her gün Ayşenur'un adını yazsın. Ayşenur unutulmasın. Onlar da unutamasınlar" şeklinde konuştu.