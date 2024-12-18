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Katil İsrail kana doymuyor! Gazze'de çadır bombaladı: 1 ölü, 5 yaralı

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Filistinli bir kadın öldü, 5 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 04:58 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 04:58
Katil İsrail kana doymuyor! Gazze’de çadır bombaladı: 1 ölü, 5 yaralı

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    İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki güvenli olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırını hedef alan bombalı saldırısında Filistinli bir kadın öldü, 5 kişi yaralandı.

    Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmişlerin barındığı bir çadırı bombaladığı dile getirildi.

    Saldırı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiği belirtilen haberde, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

    İsrail ordusunun "güvenli insani hizmetler bölgesi" olarak sınıflandırdığı El-Mevasi bölgesi, defalarca bombardımana maruz kalarak birçok katliama tanık oldu.

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