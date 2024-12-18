ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump , Kanada Başbakanı Justin Trudeau 'yu bir kez daha "vali" olarak niteledi. Trump, ayrıca Kanada i çin kullandığı "büyük eyalet" ifadesini de tekrarladı.

Donald Trump , Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland (AFP)

Trudeau'ya "vali" diye hitap edip dalga geçen Trump, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ancak dün istifa eden Chrystia Freeland'ın davranışlarının "zararlı" olduğunu belirtti.

Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.