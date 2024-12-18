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ABD Başkanı Trump'tan alaylı paylaşım! Kanada Başbakanı Trudeau'ya "vali" dedi

ABD'nin seçilmiş başkanı olan Donald Trump sosyal medya hesabında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya bir kez daha "vali" nitelemesinde bulundu. Ayrıca Trump'ın Kanada için "büyük eyalet" ifadesini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 01:56 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 01:56
ABD Başkanı Trump’tan alaylı paylaşım! Kanada Başbakanı Trudeau’ya vali dedi

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    ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu bir kez daha "vali" olarak niteledi. Trump, ayrıca Kanada için kullandığı "büyük eyalet" ifadesini de tekrarladı.

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau (AFP)ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau (AFP)

    ALAYLI PAYLAŞIM!

    Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maliye bakanı istifa ederken ya da Vali Justin Trudeau tarafından kovulurken, Büyük Kanada Eyaleti şaşkına döndü." ifadesini kullandı.

    Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland (AFP)Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland (AFP)

    Trudeau'ya "vali" diye hitap edip dalga geçen Trump, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan ancak dün istifa eden Chrystia Freeland'ın davranışlarının "zararlı" olduğunu belirtti.

    Donald Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau (AFP)Kanada Başbakanı Justin Trudeau (AFP)

    Trudeau ise verginin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

    ABD Başbakanı Donald Trump (AFP)ABD Başbakanı Donald Trump (AFP)

    Trump, Truth Social sosyal medya hesabından 10 Aralık'ta yaptığı paylaşımda "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti." ifadesini kullanarak Trudeau ile dalga geçmişti.

    Freeland ise 16 Aralık'ta "ülke için en iyi yol konusunda" artık Trudeau ile aynı fikirde olmadığını belirterek, kabineden istifa ettiğini duyurmuştu.

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